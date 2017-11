Foot : Les bleuets veulent rester invaincus au MMArena

L'équipe de France espoir retrouve le MMArena. 2 mois après avoir battus le Kazakhstan (4-1), les bleuets affrontent jeudi soir la Bulgarie lors de la 4e journée des qualifications pour l'Euro 2019. Début de la rencontre à 19H

Avec 3 victoires en 3 matchs de qualification, la France occupe logiquement la tête de son groupe. Les bleuets sont donc favoris face à aux Bulgares classés avant derniers et qui n'ont pas gagné le moindre match. A condition que les français entament bien cette rencontre car lors des 3 premiers matchs, les joueurs de Sylvain Ripoll ont toujours été menés au score avant de renverser la vapeur. Maxime Lopez, le milieu de terrain de l'olympique de Marseille, reste donc prudent. "Ce sont des matchs compliqués face à des équipes accrocheuses et si on les prend à la légère, elles peuvent nous surprendre. C'est peut être ce qui s'est passé lors des 3 premiers matchs. A nous de corriger le tir".

Maxime Lopez, le milieu de terrain de l'olympique de Marseille, espère que cette fois, les bleuets ne seront pas menés au score Copier

Cela fait 11 ans que les bleuets ne se sont pas qualifiés pour la phase finale de l'Euro

Lucas Tousart, le milieu de terrain de Lyon © Radio France - Yann Lastennet

Maxime Lopes en est bien conscient. "On ne se met pas la pression mais c'est vrai qu'on veut se qualifier le plus vite possible. Si on gagne nos 2 prochains matchs (NDLR contre la Bulgarie jeudi soir au MMArena et en Slovénie lundi prochain), on sera en très bonne posture". Que Maxime Lopez se rassure, le MMArena porte chance aux bleuets. Les Espoirs y ont déjà disputé 5 matchs et ils n'ont jamais perdu (4 victoires et un nul). C'est un stade qu'apprécie Lucas Tousart, le milieu de terrain de Lyon." Ouais c'est un stade sympa, on a pu le tester contre le Kazakhstan. On aime bien jouer dans ce genre de stade avec des supporters pour nous soutenir. Quand on se déplace, les conditions ne sont pas les mêmes, les terrains sont parfois moins bons, il n' y a pas grand monde dans les tribunes comme au Luxembourg (victoire 3 à 2 des bleuets). On joue dans des équipes de ligue 1/ ligue 2 ou dans des grands clubs étrangers alors on aime quand il y a de l'ambiance".

Lucas Tousart, le milieu de terrain de l'olympique lyonnais, aime jouer au MMArena Copier

Ce soir, ce ne sera pas non plus l'ambiance du Maracana. 4000 spectateurs sont attendus au MMArena. Mais évidemment, vous pouvez encore acheter vos places. Elles sont en vente à partir de 5 euros soit sur le site www.mmarena.com soit à la billetterie du stade qui ouvre ses portes à 17H. La rencontre débute à 19H. L'équipe de France Espoir privé d'un de ses gardiens. Maxence Prévot, touché à la cheville, a du jeter l'éponge. Le portier de Sochaux est remplacé par le jeune gardien de Marseille, Florian Escales.