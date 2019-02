Foot : les Chamois niortais sèchement battus 4 à 1 par Lens

Lens, France

"On a donné des cadeaux impressionnants, on n'a pas du tout été à la hauteur", estime Pascal Plancque après la défaite des Chamois niortais 4 à 1 face à Lens, en ligue 2. L'entraîneur des footballeurs deux-sévriens affirme même que "Lens aurait pu en mettre bien plus si les [nordistes] avaient joué le jeu à fond."

Les Chamois niortais redescendent à la 11ème place du classement de Ligue 2, après près de trois mois sans victoire en championnat. "Il va vite falloir se ressaisir parce qu'à ce rythme là on ne va pas gagner beaucoup de points d'ici la fin de saison!".