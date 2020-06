Foot: les clubs corses à l'heure de la reprise

L’heure de la reprise a sonné pour les principaux clubs insulaires de football !

De la L2 à la Nationale 2 en passant par le National, ACA, Sporting, BIA-BORGU et le GFCA avaient donné RDV à leurs joueurs ce lundi pour entamer la préparation de la nouvelle saison et oublier celle « tronquée » de 2020 pour cause de COVID-19 !

Séance de musculation pour les joueurs du FCBB sous l’œil du coach Jean André Ottaviani (à droite en noir) © Radio France - Jean Pruneta

Remettre les corps en état

L’épidémie de coronavirus a d’ailleurs influé sur cette reprise puisqu’il a fallu pour tous allonger cette préparation : elle va durer 8 semaines au lieu des 6 habituelles, les deux premières étant destinées à remettre en état le côté athlétique et musculaire des joueurs, un peu affaibli par cette coupure inhabituelle.

Plus la coupure est longue et plus la reprise est dure et tous, quel que soit le terrain, ont commencé à le constater, malgré la joie des retrouvailles, comme au SCB avec Gilles Cioni :

« _On a fait notre sport chacun dans notre coin et on n’a pas forcément mesuré l’impact que ça avait et là on le prend de plein fouet_, mais ça fait vraiment plaisir de retrouver les vestiaires et les camarades. »

Les gaziers ont également commencé leur préparation - Gfca-foot.com

Principalement affectés par cet arrêt de 3 mois : les muscles ! Et même si chacun dans son coin s'est entretenu individuellement, le déconditionnement neuro-musculaire est inévitable. et donc inévitables également les deux semaines supplémentaires pour retrouver masse et tonus musculaire. "Il y a une fonte musclaire, donc il y a tout un travail en salle à refaire", explique Johan Stefanovic, préparateur du FCBB

Des conditions particulières de reprise que n'oubliera pas David Ducourtioux, qui étrenne son diplôme d'entraineur sur le banc du Gaz, un club heureusement structuré "pro" reconnait-il. « Il y a beaucoup de choses qui sont restées, j’ai la chance d’avoir un fonctionnement de Ligue 2 aujourd’hui. On a fait l’effort sur un kiné, on a un préparateur physique. J’ai la chance d’avoir tout un staff autour de moi, on a gardé le confort des années pro »

Et si la majorité des équipes a retrouvé ses installations, du côté de l’ACA on a pris de la hauteur, direction le GR20 jusqu’à mercredi.