FOOT | Les filles de l'ETG-Ambilly battues 8/0 par l'OL en coupe de France : "les yeux fermés, elles se trouvent !"

Sans surprise, l'équipe féminine de l'ETG-Ambilly s'est lourdement incliné 8/0 en coupe de France face aux stars de l'Olympique Lyonnais, la meilleure équipe d'Europe. Elles garderont un excellent souvenir de la rencontre disputée devant plus de 1.500 personnes à gaillard.

Au tirage, elles ont sauté de joie. Et elles avaient toujours le sourire en rentrant aux vestiaires après la rencontre, malgré l'ampleur de la défaite. Les filles de l'ETG-Ambilly, qui évoluent en troisième division féminine (DH), jouaient dimanche à Gaillard le match de leur vie contre la meilleure équipe du monde, l'Olympique Lyonnais (D1), dix fois championne de France en titre et triples championnes d'Europe. Un match pour le compte des 1/32e de finale de la coupe de France, qui s'est joué devant plus de 1.500 spectateurs, une grande première pour les haut-savoyardes. Sur le terrain, il n'y a pas eu de miracle, le score final est sans appel : 8 à 0 pour les lyonnaises !

"Les yeux fermés, elles se trouvent, elles ne savent pas perdre une balle !". Fatima Gutshe, capitaine et milieu défensive de l'ETG-Ambilly

Sûres d'elles, les lyonnaises avaient fait le déplacement en Haute-Savoie en laissant plusieurs joueuses cadres au repos. Les nombreux supporters de l'ETG-Ambilly n'ont pas eu la chance non plus d'apercevoir la superstar américaine Alex Morgan, qui vient de signer à Lyon. Mais il y avait malgré tout du beau monde sur la pelouse du stade Salvatore Mazzéo de Gaillard, notamment de nombreuses internationales.

"Ce n'était pas l'équipe type, mais même leur banc est phénoménal" a déclaré, admirative, la capitaine haut-savoyarde Fatima Gutsche à l'issue de la rencontre : "C'est la meilleure équipe du monde, ça fait toujours plaisir de jouer contre elles ! On a donné ce qu'on a pu. C'est du beau football, propre, sans déchet. Les yeux fermés, elles se trouvent dans les intervalles, le moindre espace est utilisé, c'est rapide. Elles ne savent pas perdre une balle !"

Une belle pub pour le foot féminin en Haute-Savoie

L'équipe pro d'Evian-Thonon-Gaillard version masculine ayant disparu, la journée a ravivé des souvenirs parmi les supporters orphelins. Il en restera le souvenir d'un beau parcours en coupe, d'une belle journée, et d'une jolie visibilité pour la section féminine. Une publicité toujours bonne à prendre reconnait Fatima Gutsche : "C'est beau un dimanche comme ça où on joue à 14h30 sur une pelouse, avec 22 filles, devant plus de 1.500 supporters. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait du football féminin ici. C'est depuis qu'il n'y a plus de garçons qu'ils se rendent compte qu'il y a 180 filles qui s’entraînent au club. Ce n'est pas du football masculin mais c'est aussi beau".