Foot : les jeunes du Pau FC créent l'exploit en Coupe Gambardella face à Lyon

Les moins de 18 ans du Pau FC viennent de réaliser le plus beau résultat de leurs jeunes carrières. En quart de finale de la Coupe Gambardella (l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes), dans un Nouste Camp au moins aussi chaud que la veille pour le match de Ligue 2 face à Niort, ils ont tenu tête aux pensionnaires du centre de formation de Lyon – tenant du titre –, avant de l'emporter après une épique séance de tirs aux buts. Les voilà donc en demi-finale, ils auront une nouvelle occasion d'enflammer le Nouste Camp, le 9 avril prochain face à un autre cador, l'AS Monaco !

Le Quellec décisif

Lyon a eu la possession, et a ouvert le score à la 23e minute, mais les Palois n'ont jamais rien lâché. Kevin Touyet a égalisé juste après l'heure de jeu, et tout s'est accéléré. Au moment d'entrer dans le temps additionnel, le gardien palois Michael Le Quellec a provoqué un penalty en fauchant l'attaquant de l'OL, mais il l'a arrêté, pour permettre aux siens d'aller disputer la séance de tirs aux buts. Le portier palois s'y est à nouveau illustré en sortant les deux dernières tentatives lyonnaises pour donner la victoire au Pau FC. Les jeunes Jaune et Bleu pouvaient exulter et célébrer avec la STUP et le stade entier.

Les jeunes du Pau FC sont les seuls qualifiés pour les demi-finales à ne pas être un centre de formation de club pro. Ils ne sont désormais plus qu'à un match du Stade de France !

