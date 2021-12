Foot : les vacances des amateurs de la Roche VF raccourcies, mais c'est pour jouer... la Coupe de France

Les vacances auront été de courte durée pour les footballeurs de la Roche VH (N3). Une petite semaine. Ce lundi 27 décembre, c'est sous la grisaille et après avoir quand même trinqué et mangé quelques plats plus riches à Noël qu'ils se sont retrouvés. Un peu plus tôt que d'habitude pour un retour à l'entraînement, mais la Coupe de France est passée par là.

Tout le monde était heureux de se retrouver assez rapidement. Ca veut dire qu'il y a une belle échéance - Charly Charrier, le capitaine

Qualifiés sur le fil face à Montauban le dimanche 19 décembre (ndlr : mené 1-0, la Roche VF est revenu au score à la 88e pour l'emporter dans les arrêts de jeu), les footballeurs yonnais poursuivent l'aventure avec un 16e de finale ce dimanche face à Versailles, équipe de N2, une division au dessus de la Roche VF.

"Tout le monde était heureux de se retrouver assez rapidement. Ça veut dire qu'il y a une belle échéance", confiait lors de cette reprise prématurée Charly Charrier, l'un des cadres de la Roche VF. Pas de frustration non plus de voir cette pause raccourcie chez Corentin Chouiah, milieu de terrain, qui travaille comme ingénieur pour une entreprise de robotique : "les semaines de vacances sont peu nombreuses dans une année, donc j'aime bien partir, voyager. Ben, là, ça permet de faire autre chose. De se ressourcer, au final de passer plus de temps en famille."

Comme ses co-équipiers, il assure être raisonnable pendant les fêtes. Pas d'excès à table. Il a aussi fait attention aux retrouvailles entre familles et amis en pleine cinquième vague du coronavirus : "ce serait terrible d'être testé positif à la veille d'un match, comme ça. Après, au niveau des abus, alcool, nourriture, je vais faire attention, je vais soigner mes veilles de match pour être le plus performant le jour J." Jean-Charles Behlow, défenseur central qui a connu un 32e de finale début 2021 avec les Alsaciens de Schiltigheim, promet que le 31 au soir, ce sera calme : "on se souhaitera quand même la bonne année et après on ira dormir." Car le 1er janvier, en début d'après-midi, les Yonnais monteront dans le bus, direction Versailles.

Trois entraînements cette semaine et un voyage le 1er janvier

L'équipe de la Roche VF est entraînée par l'ancien Nantais, Charles Devineau. Et l'ex-pro le dit, ses joueurs n'ont pas eu besoin de consigne, de mise en garde : "ce sont de grands garçons. Simplement, la priorité a été donnée au repos, récupérer un petit peu car on a enchaîné 17 matches depuis le 12 juillet. Et puis, on leur a donné un petit travail de course à faire." Hier, pour la première des trois séances de la semaine, c'était footing et un peu de ballon. C'est en fin de semaine que les Yonnais se pencheront sur le jeu des Versaillais "la meilleure défense de toutes les N2" selon Charles Devineau.

Versailles, l'adversaire de dimanche, est deuxième de sa poule de Nationale 2. Un étage au-dessus de La Roche, mais les Yonnais ont déjà su éliminer plus gros qu'eux par le passé. Mi-novembre, ils avaient sorti les Voltigeurs de Châteaubriant, autre équipe de N2. Le match Versailles/La Roche VF aura lieu le 2 janvier, à 13h45.