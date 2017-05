Foot - Ligue 1 : Bordeaux-Marseille à guichets fermés

Les Girondins de Bordeaux accueilleront l'Olympique de Marseille (dimanche à 21h) dans un stade Matmut Atlantique qui affichera complet. La rencontre se jouera à guichets fermés devant plus de 42.000 spectateurs.

Ce n'est que la deuxième fois de l'année. Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux va afficher complet dimanche soir pour la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Plus de 42.000 personnes rempliront l'arène de Bordeaux-Lac pour ce qui constitue presque une finale pour la qualification directe en Ligue Europa. Le 5ème obtiendra ce sésame et Marseille compte, à deux journées de la fin du championnat, un petit point d'avance sur les Girondins. Le sixième peut espérer également une place européenne mais il faudra attendre pour cela une éventuelle victoire du PSG contre Angers en finale de la coupe de France.

40 ans sans victoire marseillaise à Bordeaux

L'affiche fait également toujours saliver les passionnés de football à Bordeaux. Elle rappelle les grandes heures des deux clubs dans les années 80 et 90. Et la malédiction marseillaise tient toujours. La dernière victoire de l'OM à Bordeaux date de 1977, il y a donc désormais 40 ans. On comprend mieux pourquoi les supporters se sont mobilisés pour remplir le stade pour la deuxième fois cette saison, après la réception de Monaco en décembre dernier.