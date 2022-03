Foot - Ligue 1: Bordeaux s'enfonce dans la crise, les supporters crient leur mécontentement

Battu par Montpellier ce dimanche au Matmut Atlantique (0-2) pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1, Bordeaux s'enfonce dans la crise. Avec cinq points de retard sur Saint-Etienne, actuellement en position de barragiste, Bordeaux est plus que jamais menacé de relégation. Il reste 9 matches.

"Mouillez le maillot". C'est par ce slogan que les échanges ont pris fin entre les joueurs bordelais et les supporters, mécontents à l'issue de la rencontre.

Certains supporters du virage sud avaient, quelques minutes avant, demandé à parler aux joueurs. Ils avaient d'ailleurs pris place, devant le portail d'où sortent habituellement les joueurs.

Une montée en puissance du mécontentement

Certains joueurs ont tenté de prendre la parole, mais la situation en est arrivée, semble t'il à un point de non-retour.

Pointé du doigt, le gardien bordelais Benoît Costil a été pris pour cible tout au long de la partie. Sifflé à chaque ballon touché, l'ancien rennais faisait son retour dans le but bordelais, après une blessure et avec la suspension de Gaëtan Poussin.

Comme un symbole, Costil a participé à la folle remontée de la saison dernière et au maintien des girondins. Il est désormais pris en grippe par une partie du public bordelais. Mais, les reproches au portier bordelais par certains supporters semblent plus profonds que de simples rancœurs sportives.

Un début de match festif

Pourtant, dès l'échauffement et en avant-match, les supporters bordelais semblaient déterminés à jouer leur rôle de 12ème homme, dans l'espoir d'un succès face à Montpellier, capital dans la lutte pour le maintien. Grand tifo, chants à l'unisson... et même quelques fumigènes qui ont décalé le coup d'envoi de plus de quinze minutes.

Le scénario du match a eu raison de l'emballement du public. Bordeaux est plus que jamais en crise, et les supporters ne semblent plus vraiment prêts à trouver des excuses à l'effectif.