Foot Ligue 1 : Clermont pour une passe de trois inédite à Lyon ?

Après les victoires à Bordeaux et contre Troyes, le Clermont Foot va défier l'Olympique Lyonnais ce dimanche à 13 heures au Groupama Stadium lors de la troisième journée du championnat. L'OL n'a pris qu'un point. Et les Clermontois aucun but.

"Peut-être qu'on va aller à Lyon en prendre trois et que ça va nous remettre les pieds sur terre". Car Johan Gastien et ses partenaires sont sur un petit nuage. Le milieu de terrain du Clermont Foot dit pourtant ne "pas vouloir s'enflammer", mais qu'il ne "s'y attendait pas". Avec deux victoires lors de leurs deux premiers matchs en Ligue 1, les Clermontois réalisent le meilleur début de saison pour une première participation dans l'élite depuis l'AS Angoulême en 1969.

Des débuts en fanfare, qui pourraient même faire entrer un peu plus le Clermont Foot dans l'histoire en cas de victoire à Lyon ce dimanche. Jamais un promu n'a en effet remporté ces trois premiers matchs au plus haut niveau. "On va essayer de le faire" annonce Florent Ogier, le plus Lyonnais des Clermontois, "ils vont bien se réveiller, ça reste des joueurs de très haute qualité" ajoute le défenseur central formé à l'OL et dont la famille et les proches seront dans les tribunes.

A Lyon, la situation est nettement moins réjouissante. L'OL vient de prendre 3-0 à Angers, après avoir été tenu en échec par Brest (1-1) à domicile lors de la première journée. Les supporters ont même déroulé une banderole vendredi à l'entrainement sur laquelle on pouvait lire "bougez vous, ou cassez vous". Un message en quelque sorte relayé par l'entraineur Peter Bosz, "je suis d'accord avec ça, mais nous sommes l'OL et nous devons gagner ce match". Ambiance.

Mais en technicien expérimenté Pascal Gastien ne veut pas croire que le contexte sera favorable ce dimanche. "Non, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour les prendre car ils vont être remontés comme des pendules".

Le match Lyon-Clermont est à vivre en intégralité dès 12h45 ce dimanche sur France Bleu Pays d'Auvergne.