Foot - Ligue 1 : Clermont retrouve Strasbourg pour sortir du brouillard

"Quand on vient de prendre 4-0 on veut rejouer très vite". Pascal Gastien a tourné la page, et veut se projeter sur la venue de Strasbourg trois jours après une lourde défaite à Monaco. L'entraîneur du Clermont Foot se félicite d'avoir "un groupe au complet" pour jouer ce match.

Initialement programmé le 22 décembre, la rencontre avait été reportée en raison d'un épais brouillard sur l'Auvergne. "Le stade était plein, on avait envie de jouer, je pense que sur le terrain c'était jouable, mais les spectateurs ne voyait rien, ça n'avait pas de sens". Pour sortir du brouillard, les Clermontois devront renouer avec la victoire.

Ludovic Ajorque va retrouver le stade Gabriel Montpied © Maxppp - Thierry Larret

"C'est une très belle équipe" poursuit Pascal Gastien. Le technicien sait que ce match reprogrammé permettrait à son équipe de sortir de la zone dangereuse. Mais l'entraineur clermontois reste fidèle à ses principes. "Vous me connaissez, je ne suis pas pour tout bouleverser". L'arrivée de Lucas Da Cunha va renforcer son effectif, mais une autre recrue est encore espérée.

Avec un match à Monaco, la réception de Strasbourg, puis celle de Rennes, les derniers jours ont été consacrés à la récupération. Cédric Hountondji, lui, n'est pas émoussé. Le défenseur central a fait son retour dimanche après deux mois d'absence et une opération. "On va prendre de l'expérience en Ligue 1, et je suis persuadé que ça va finir par payer". Mais il ne faut pas trop attendre. Car le Clermont Foot (16e), avec 18 points, reste dans une situation inconfortable. Et privé de ses joueurs disputant la Coupe d'Afrique des Nations. "Je leur souhaite évidemment le meilleur" précise Pascal Gastien, "même si les récupérer le plus vite possible serait mieux pour nous".

Pascal Gastien pensait compter sur un effectif au complet. Mais Arthur Desmas s'est blessé lors du dernier entrainement et sera remplacé dans le groupe par Lucas Margueron.

Le match est à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 19 heures.