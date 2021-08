Foot Ligue 1 : Clermont veut enchainer contre Metz et préserver son invincibilité.

"On ne s'attendait pas du tout à ça". Hakim Zedadka ne boude pourtant pas son plaisir, "il faut savoir savourer ces moments, c'est comme dans la vie" explique le latéral droit du Clermont Foot. "Je m'éclate bien sur, je prends beaucoup de plaisir". Une entrée en Ligue 1 comme dans un rêve pour les Clermontois, vainqueurs à Bordeaux (2-0) et face à Troyes (2-0), avant un match nul héroïque à Lyon (3-3).

"Il n' y a quasiment que du positif par rapport aux résultats, ça c'est clair" ajoute Pascal Gastien, l'entraineur clermontois qui tempère toutefois ce contexte idyllique, "j'ai connu ce genre de chose à Niort par exemple, nous étions premier après dix journées, et on est descendu en fin de saison, je connais la musique".

On ne s'attendait pas, moi en tout cas, à faire un début saison aussi prolifique en terme de points... Pascal Gastien, entraineur du Clermont Foot

En attendant, ce qui est pris n'est plus à prendre, "c'est bien pour le maintien" poursuit Hakim Zedadka. Avec un effectif pratiquement au complet, hormis Magnin et Teixera, le Clermont Foot s'apprête donc à jouer son deuxième match en Ligue 1 au stade Gabriel-Montpied. Et va tenter de conserver son invincibilité, ce qui serait une première pour un promu dans l'élite depuis la saison 1995-1996.

Mais le FC Metz a besoin de points. Et l'entraineur Frédéric Antonnettti n'est pas surpris par les prestations de l'équipe clermontoise. "Elle est en pleine confiance parce qu'elle a pris des points, elle joue son football, comme ça arrive souvent, c'est le promu qui arrive en ligue 1, qui joue son jeu, et qui tourne bien". Battus à Nantes (2-0), et tenus en échec au stade Saint-Symphorien par Lille (3-3) et Reims(1-1), les Messins ne semblent pas avoir retrouver l'alchimie qui leur avait permis de terminer à la 10e place de la Ligue 1 la saison dernière.

Le match Clermont-Metz est à vivre en intégralité ce dimanche dès 14h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.