Foot - Ligue 1 : David Guion " On a mis les Lyonnais dans de bonnes conditions pour qu'ils nous corrigent "

Mercredi soir lors de la réception de Saint-Etienne, Bordeaux va utiliser l'une de ses dernières munitions dans sa quête du maintien. Battu à Lyon dimanche (6-1), Bordeaux est dos au mur. En conférence de presse d'après-match, David Guion a fustigé le comportement de ces joueurs. Avant de mettre le cap sur la rencontre de mercredi.

Quel regard portez-vous sur ce revers à Lyon ?

David Guion : " Il y a de l'incompréhension parce qu'il n'y avait pas ces signaux-là durant ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Je ne m'attendais pas à un match comme ça cet après-midi, même si les Lyonnais, au bout de vingt minutes marquent sur leur première situation. Après, on les met dans de bonnes conditions avec ces erreurs individuelles. Je trouve que l'on a sombré aussi bien individuellement que collectivement. On a mis les Lyonnais dans de bonnes conditions pour qu'ils nous corrigent. Je ne pensais pas que l'on allait retomber aussi bas sur ce match-là. Je suis surpris, déçu. Ces faiblesses individuelles m'interrogent, tout comme ce manque de remise en cause de mes joueurs ".

Il reste six matches. Est-il possible de rebondir ?

David Guion : " On n'a pas le choix, on se doit tout de suite de réagir. On se met une pression supplémentaire pour la fin de saison. On se doit de réagir. On est dans une situation ou maintenant, on se doit de penser au match de mercredi qui nous attend. On ne peut pas se permettre de s'apitoyer, on ne peut pas se permettre de se dire que l'on doit analyser ce match, de prendre son temps, non, on se doit de se projeter tout de suite sur le match de mercredi. Il y a eu des comportements individuels qui nous ont mis en difficulté... Mais ils (les joueurs) ont tous été en situation difficile. Il n'y en a pas eu un capable de relever l'autre ou de supporter l'autre, donc ça a été un naufrage collectif ".

Vite rejouer, c'est une bonne chose ?

David Guion : " Maintenant, on se doit de se projeter sur notre match de mercredi, parce que celui-ci, il est très important. Rejouer tout de suite est une bonne chose, pour oublier ce match, rebondir très rapidement dès mercredi. On a un jour de récupération en moins que notre adversaire (Saint-Etienne s'est imposé face à Brest samedi 2-1). On se doit de très très bien récupérer. Les attitudes individuelles et les comportements, c'est surtout cela qu'il faut changer ".