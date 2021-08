Foot Ligue 1 : deux recrues encore attendues à Clermont-Ferrand

Les jours et les heures passent. Et le mercato se poursuit au Clermont Foot. Deux recrues sont encore attendues. Bayo est toujours là. Et un joueur était dans les locaux du club ce vendredi.

"C'est Pepelu". Mais non, ce n'est pas le milieu de terrain espagnol de Levante qui a été aperçu ce vendredi matin au stade Gabriel-Montpied. "On a un joueur qui est ici, il faut encore une visite médicale, mais on sait qu'il nous faut du renfort" poursuit le technicien clermontois. Ce pourrait être Oriol Buquest, milieu de terrain du FC Barcelone, qui va quitter la Catalogne. "Le moment est venu de dire au revoir à ce qui a été ma maison pendant 14 ans. Je suis entré au club à l’âge de 8 ans et j’en sors à 22 ans, après beaucoup d’apprentissages, d’amitiés, de valeurs et surtout d’expériences inoubliables. Je me sens énormément chanceux d’avoir pu défendre ces couleurs pendant toutes ces saisons, venant réaliser le rêve de tout enfant qui commence à taper dans le ballon, qui est de jouer aux côtés des meilleurs" a déclaré le joueur.

Sur le terrain d'entrainement, il y a ceux qui sont devant le but pour une séance de jeu offensif. Et puis il y a Allevinah et Magnin qui sont aux ordres de Corentin Digard, le préparateur physique. Les dernières recrues Billong et Khaoui étaient également sur la pelouse.

Mais tout le monde semble sur le pont, y compris, Johan Gastien. En coulisses, le club s'active pour attirer de nouveaux joueurs. "Mais je sais que tout est possible" poursuit Pascal Gastien. Un autre joueur pourrait rester en revanche. Courtisé, Mohamed Bayo semble parti pour rester une saison de plus au Clermont Foot. "J'espère que ce sera le cas" conclu Pascal Gastien. En sachant que juste la dernière minute mardi prochain, il peut perdre son meilleur attaquant.