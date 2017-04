Foot - Ligue 1 - les Girondins de Bordeaux freinés à Dijon (0-0)

Bordeaux conserve la cinquième place grâce à un point acquis de haute lutte en Bourgogne. Les Girondins, qui auraient dû bénéficier d'un penalty, ont pourtant eu très chaud en fin de rencontre.

Sous pression après les succès de Lyon à Angers (1-2) vendredi, de Saint-Etienne à Guingamp (0-2) samedi et de Marseille à Caen (1-5) plus tôt dans la journée, et malgré un vent violent et tourbillonnant, les Girondins essaient d'entrée d'imposer leur football.

Ils se créent d'entrée deux situations chaudes avec une frappe en pivot de Laborde détournée par...Vada. Trois minutes plus tard, l'Argentin se rattrape et dépose le ballon sur la tête de son partenaire mais Reynet sauve Dijon.

Malgré quelques signes de fébrilité de la charnière Pallois-Lewczuk, la défense bordelaise contient sans trop de peine les velléités bourguignonnes jusqu'à ce coup franc repris à bout portant par Varrault qui trouve Carasso à la parade.

Mais c'est Bordeaux qui se crée la meilleure occasion de la première période. Un contre éclair mené par Vada qui décale Kamano mais l'attaquant la joue solitaire et oublie Malcom, pourtant seul dans la surface. Action qui illustre le manque de justesse technique et de lucidité des joueurs de Jocelyn Gourvennec qui n'auront cadré qu'un tir en 45 minutes.

Penalty oublié pour Bordeaux

Après la pause, le match sombre dans l'ennui et l'entraîneur bordelais fait entrer Ounas à la place de Vada. Un choix qui aurait pu et dû être payant. L'attaquant de poche s'infiltre dans la surface avant d'être fauché par Lotiès. Mais M.Varela ne bronche pas, provoquant la colère du banc girondin (63ème).

Mais c'est Dijon qui termine le plus fort. Sabaly sauve sur sa ligne une nouvelle tête de Varrault et dans la continuité de l'action, Lees-Melou redresse le ballon qui s'écrase sur la base du poteau. Et au bout des arrêts de jeu, Carrasso préserve le nul sur une frappe de Kwon.

Merci Carrasso. Encore. Là, on peut dire que l'arrêt est monstrueux ! #DFCOFCGB — Mathieu (@matblaize) April 30, 2017

Au final, Bordeaux ramène un point qui lui permet de rester devant Marseille. Mais il faudra faire mieux vendredi à Saint-Etienne puis le weekend suivant à domicile face à l'OM pour espérer finir dans le quintet de tête.