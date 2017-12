Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux rechutent à Dijon (3-2)

Dans un match rythmé, Malcom a encore inscrit un but exceptionnel, Bordeaux a mené deux fois au score mais n'a pu empêcher les Bourguignons d'arracher une victoire tout sauf imméritée.

Pas de neige mais moins un degré au coup d'envoi, c'est un match d'hiver avant l'heure. Un match qui voit les deux équipes tenter de mettre du rythme. La première occasion est bourguignonne avec une tête de Jeannot captée par Costil.

Bordeaux part du bon pied

Mais l'ouverture du score est bordelaise. Sur un centre de Vada, les Bordelais s'y mettent trois pour tromper Reynet et c'est Cafu qui, du plat du pied, inscrit son deuxième but en Ligue 1 (0-1, 12ème).

Dijon réagit avec une frappe au dessus de Kwon mais surtout une tête hors-cadre de Saïd, abandonné par la défense girondine. Saïd qui se signale encore à la demi-heure de jeu mais sa volée passe encore à côté.

Les Bourguignons poussent et trouvent la récompense sur un corner de Xeka. De la tête, l'ancien Girondin Cédric Yambéré remet logiquement les deux équipes à égalité. (1-1, 34ème)

Bordeaux a Malcom...

Mais cette saison Bordeaux a un "monsieur plus". Il s'appelle Malcom, récupère un ballon anodin. Roulette et frappe de 36 mètres dans la lucarne 1-2 (35ème)! Son 7ème but en quinze matches et son 2ème bijou de la semaine après celui marqué mardi face à Saint-Etienne.

#DFCOFCGB - Le superbe but de Malcom qui permet aux Girondins de reprendre l'avantage : pic.twitter.com/jXfotDSwoD — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) December 1, 2017

Le Brésilien est tout près de porter le coup de grâce quatre minutes plus tard mais Reynet enlève un ballon encore très chaud.

...Dijon a un collectif

Au retour des vestiaires, Dijon repart de l'avant et revient au score rapidement quand Jeannot dévie subtilement un centre du remuant Saïd (2-2, 52ème).

Jocelyn Gourvennec fait rentrer De Préville puis Kamano pour forcer la décision. Mais en dehors d'une frappe fuyante de Malcom et d'un coup franc lointain de De Préville, Bordeaux est impuissant. Avant d'être puni par un but de Saïd à trois minuets de la fin. Les Girondins concèdent une cinquième défaite de rang à l'extérieur et voient leur adversaire du soir leur passer devant au classement.