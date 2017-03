Foot - Ligue 1 : duel de prétendants à l'Europe entre les Girondins de Bordeaux et Lyon

Une affiche de haut de tableau en match avancé de la 28ème journée de Ligue 1 à 20h45 au Matmut Atlantique entre les Girondins et Lyon, qui visent l'Europa League à la fin de la saison.

Ce sont les deux clubs en forme du moment. A 20h45 ce vendredi au Matmut Atlantique, en match avancé de la 28ème journée de Ligue 1, Bordeaux cinquième de Ligue 1 accueille Lyon quatrième juste quatre points derrière au classement avec l'Europe en arrière-plan.

20 buts en quatre matches pour l'OL. 10 succès en 13 matches pour les Girondins

C'est en conquérant que Lyon se déplace sur les bords de la Garonne, forts des 20 buts inscrits lors de ses 4 derniers matches toutes compétitions confondues en dix jours face à Dijon, Alkmaar (en Europa League) et Metz. L'OL veut prendre sa revanche du match aller perdu sur sa pelouse 3/1 mais surtout consolider sa quatrième place synonyme de qualification européenne, voire tenter de se rapprocher du podium.

Bruno Génézio le coach de l'OL : "un match important face à un concurrent direct"

A Bordeaux, Jocelyn Gourvennec se satisfait des progrès dans le jeu et de la force de caractère dont a pu faire preuve son groupe ces dernières semaines (10 victoires, un nul et deux défaites, face au PSG en coupe et en championnat) mais l'entraîneur des Girondins ne veut pas se focaliser sur cette course aux places européennes.