Foot - Ligue 1 : face à Guingamp, les Girondins de Bordeaux retrouvent leur championnat

Derrière un podium inaccessible, les candidats aux places d'honneur et à la Ligue Europa sont nombreux. Bordeaux a toutes ses chances. A condition de faire preuve de moins de largesses à domicile, notamment ce dimanche (15h) face à un adversaire direct.

C'est une claque qui ne devrait pas laisser de traces. Balayé par le PSG (0-3) lors de la dernière journée, Bordeaux n'a pas ruminé longtemps. Paris était trop fort. Sentiment confirmé quatre jours plus tard avec la démonstration parisienne face à Barcelone en Ligue des Champions.

L'hospitalité, ça suffit

Face à Guingamp, les Bordelais retrouvent leur championnat et un adversaire qui rêve comme eux d'une invitation pour la "petite" coupe d'Europe. Après six matches sans victoire, les Bretons viennent de redresser la tête en battant Lyon et sont revenus à deux points des Girondins.

Pour reprendre le large, Bordeaux va devoir s'appliquer. Ce qu'il avait très bien fait au match aller (1-1) où seul un penalty manqué de Jérémy Ménez avait empêché Jocelyn Gourvennec de signer un retour gagnant au stade de Roudourou. Puis le mois dernier en quart de finale de la coupe de la Ligue (3-2).

Double buteur face à l'EAG en coupe de la Ligue, Gaëtan Laborde n'a plus marqué en L1 depuis le 30 novembre. © Maxppp - MaxPPP

L'entraîneur, qui connaît l'adversaire sur le bout des crampons, espère que ses joueurs ne laisseront pas, cette fois, passer l'occasion. Bordeaux a déjà laissé filer vingt points à domicile cette saison. Un sens de l'hospitalité qui l'oblige aujourd'hui à courir après les candidats au bal de la Ligue Europa.