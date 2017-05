Foot - Ligue 1 : Face à l'OM, les Girondins de Bordeaux tiennent leur sommet

Après une deuxième partie de saison convaincante, Bordeaux est revenu dans la course à l'Europe. Et fera un pas, peut-être décisif, s'il bat le rival marseillais ce dimanche (21h).

Ils reviennent de loin mais tiennent leur finale. Dixièmes à la trêve après un mois de décembre marqué par les deux claques (4-0) reçues face à Monaco et Montpellier, les Bordelais, staff technique en tête, ont eu le mérite de ne pas paniquer.

25 points à mi-parcours, 58 à deux journées de la fin, les chiffres résument la "remontada" girondine. "On a extrêmement bien redressé la barre, savoure Jocelyn Gourvennec. On arrive au bout de l'histoire de notre saison et on veut être au rendez-vous."

Pour une fois, la série record passe au second plan

La suite de l'histoire, Bordeaux espère l'écrire, en sa faveur, dès dimanche soir dans une sorte de "finale" pour la cinquième place devant 40 000 spectateurs. "On s'est offert, grâce à notre excellente poule retour, un très beau match, ajoute l'entraîneur. Un match qui représente toujours quelque chose pour notre public."

S'ils sont conscients de l'attente des supporters qui n'ont plus vu l'OM gagner en Gironde depuis 40 ans, les Bordelais estiment que le record d'invincibilité passe pour une fois au second plan. "Il y a ça en toile de fond mais compte tenu de ce qu'on jouera dimanche, c'est surtout l'aspect sportif et la volonté de gagner les deux derniers matches pour finir le pus haut possible."

Pour sa première saison en Gironde, Jocelyn Gourvennec compte bien emmener Bordeaux en Ligue Europa. © Radio France - Justine Hamon

Jocelyn Gourvennec : "La gagne à aller chercher, rien d'autre" Copier

Pour reprendre la 5ème place et, donc, la main dans la course à la Ligue Europa, Bordeaux s'est attaché à corriger les petits défauts de lucidité et de maîtrise qui l'ont sans doute empêché de rentrer de Dijon (0-0) et Saint-Etienne (2-2) avec autre chose que le match nul. Et à se préparer à l'absence du duo défensif Pallois - Lewczuk, suspendu.

Pas d'usure

Même s'il admet que son groupe a fait beaucoup d'efforts pour se replacer dans la lutte au ticket européen, même si Jérémy Toulalan reconnaît que l'équipe est "un peu moins bien", Jocelyn Gourvennec réfute toute idée d'usure mentale dans le sprint final. "Le groupe ne me donne pas ce sentiment là, on a fait un très bonne semaine, très dynamique avec beaucoup d'envie. On sait ce qu'on doit faire et on va se donner les moyens de le réaliser."

Face à un adversaire qui monte lui aussi en puissance, qui reste sur une série de neuf matches sans défaite et qui peut aussi compter sur un trident offensif (Thauvin-Gomis-Payet) très performant, Bordeaux, qui n'a pas battu le quatuor de tête cette saison à domicile en championnat, va tenter de s'imposer. Pour s'offrir une deuxième finale samedi prochain à Lorient.