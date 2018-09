Plus vite, plus haut plus fort : le Bordeaux de Lukas Lerager n'a rien pu faire face à Rennes.

Bordeaux, France

Le dixième match de la saison girondine a confirmé ce qu'on craignait. Bordeaux n'a pas eu assez d'essence dans le moteur pour soutenir la comparaison avec le bolide rennais. Si les Girondins ont assuré leur qualification en Ligue Europa, ils ont déjà pris du retard sur le bon wagon du championnat.

Quinze minutes de cauchemar

Souhaitant profiter de la fatigue bordelaise, trois jours après le match de La Gantoise, Sabri Lamouchi avait demandé à ses joueurs de mettre du rythme d'entrée. En un quart d'heure, Rennes a fait le break. Deux corners et deux coups de tête signé André (12ème) et Bensebaini (14ème) punissent l'attentisme girondin. Kamano, servi par Kalu, aurait pu réduire la marque dans les arrêts de jeu. Mais à la pause, les chiffres sont éloquents. Rennes a frappé douze fois, Bordeaux quatre fois, sans cadrer un seul tir...Au retour des vestiaires, les Girondins rééquilibrent les débats mais sans inquiéter Koubek. Rennes gère tranquillement son affaire et, en attendant le renfort de Ben Arfa, confirme son statut de sérieux outsider.

Pablo, la tuile

En plus de la défaite, Bordeaux a perdu sur blessure le patron de sa défense. Et peut-être pour un moment. Sur une intervention anodine en bord de touche, le Brésilien s'est fait mal et s'est relevé en se tenant l'adducteur gauche. Pablo jouait déjà à Rennes son neuvième match de la saison. Son autorité, son expérience et sa force dans les duels risquent de manquer au retour de la trêve internationale même si la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Pablo blessé. Là on va rire. J'ai dit pendant tout le mercato qu'il fallait soit garder Baysse soit recruter un mec. On va s'en mordre les doigts dès le mois de septembre. #Girondins#SRFCFCGB — Daeran 🇨🇵 (@DaeranVenris) September 2, 2018

Bordeaux attend Ricardo

La trêve qui va permettre de mettre fin à l'interminable feuilleton de la sucession de Gustavo Poyet.

On sait depuis vendredi que le Brésilien Ricardo est la priorité de M6 et des investisseurs américains de GAPC. Dans l'entourage du club, on se montre confiant sur la finalisation du dossier.

Si son arrivée se confirme, Ricardo fera ses débuts le 16 septembre face à Nîmes. © AFP - Antonio Scorza

La dernière incertitude concerne la position du président du club de Santos dont Ricardo est le directeur sportif. Si elle est levée, l'ancien international reviendrait donc chez les Girondins qu'il a entraînés et amenés à la deuxième place du championnat en 2006 puis à la victoire en coupe de la Ligue l'année suivante.

Au Haillan, Ricardo enfilerait le costume de manageur et serait suivi par Patrice Colleter, son ancien coéquipier au PSG, devenu son adjoint lors de ses expériences bordelaise puis monégasque. Le duo travaillerait avec Eric Bedouet qui resterait entraîneur, notamment parce qu'il est le seul à posséder les diplômes requis.