Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux freinés par Lyon (1-1)

Bordeaux s'est hissé à la hauteur du rendez-vous sans pouvoir toutefois résister au retour d'un OL qui conserve ses quatre points d'avance au classement. Mais les Girondins ont confirmé qu'il faudra compter sur eux dans la course à la Ligue Europa.

C'est un choc qui a démarré par des chocs. Beaucoup d'engagement de part et d'autre et un peu trop pour le latéral lyonnais Jérémy Morel averti dès la 4ème minute suite à deux fautes grossières.

Sous une pluie continue, les deux équipes ont essayé de faire vivre le ballon. La possession de balle est pour l'OL avec une première occasion pour Alexandre Lacazette qui trouve le petit filet de Cédric Carrasso. Mais l'efficacité est pour Bordeaux qui trouve l'ouverture en contre. Un service de François Kamano pour Valentin Vada qui, en position de hors jeu, trompe Anthony Lopes (0-1, 16ème).

Finalement le 2ème révélateur confirme qu'il n'y a pas HJ #FCGBOL pic.twitter.com/bsdYqGLNJ4 — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) March 3, 2017

Les Lyonnais réagissent et il faut un Cédric Carrasso des grands soirs pour sortir une frappe du gauche de Memphis Depay (28ème).

D'une erreur arbitrale à l'autre

Le deuxième temps fort survient à la 38ème minute quand Malcom, lancé en profondeur, s"écroule dans la surface sur une intervention de Mouctar Diakhaby. L'arbitre siffle coup franc contre le Brésilien et lui inflige le cinquième carton jaune d'une première période tendue.

Au retour des vestiaires, le jeu est moins ouvert et les occasions se font plus rares. Bordeaux, devant au score, ne se découvre pas et comme l'OL, Lacazette et Fekir en tête, ne semblent pas très inspirés, les minutes défilent.

Valbuena décisif

Ce sont d'ailleurs les Girondins qui sont tout près de doubler la mise sur un contre d'école. A la conclusion, Gaëtan Laborde bute sur Anthony Lopes 67ème). Pas grand chose côté lyonnais sauf sur ce coup franc de Mathieu Valbuena qui trouve la tête de Mouctar Diakhaby (72ème).

Mais la deuxième tentative du Girondin de l'OL sera la bonne. Du même endroit, il dépose le ballon sur la tête d'Emmanuel Mammana qui égalise (1-1, 78ème).

Un but qui permet à Lyon de garder ses distance avec Bordeaux. Quatre points d'avance et un match en retard à jouer à Metz le 5 avril.