Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux gardent le record et Marseille la 5ème place (1-1)

Bordeaux n'a pas su conserver son avantage après le but rapide de Rolan. L'OM n'a toujours pas gagné en Gironde mais c'est lui qui fait la bonne affaire de la soirée.

Entre une équipe girondine qui n'avait pas prévu de se lancer à l'abordage et un OM qui pouvait se contenter d'un nul pour garder la main, on s'attendait à un round d'observation. Il aura duré 68 secondes. Le temps pour Malcom de profiter d'une défense olympienne à l'arrêt après avoir vu l'arbitre assistant signaler une faute et de servir Rolan pour l'ouverture du score (1-0, 2ème).

L'OM touche deux fois du bois

Un but qui change les plans d'une équipe marseillaise douchée d'entrée. Marseille manque pourtant d'égaliser une minute plus tard quand Sabaly dévie un coup franc sur le poteau de Carrasso.

Devant 41266 spectateurs, Bordeaux laisse le ballon à l'OM qui se montre menaçant par Thauvin, d'abord sur coup franc puis d'une tête hors cadre. Mais c'est Payet qui offre aux Olympiens la meilleure occasion de la première période. Sa frappe flottante vient s'écraser sur la transversale.

La chance va avec le talent. God Carrasso #FCGBOM #SocialRoomFCGB — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) May 14, 2017

Bordeaux, se contente d'évoluer en contre et donne le tournis à une défense bien statique. La déviation de Kamano trouve Pelé à la parade et deux minutes avant la pause, l'ancien Bastiais, idéalement servi, rate le cadre.

Et Bafé surgit

Même chanson après la reprise. Marseille domine et Bordeaux défend sans frayeur. Jusqu'à la 60ème minute où Thauvin côté droit adresse un centre pour Gomis, sevré de ballon depuis le début du match. L'attaquant inscrit sin 19ème but de la saison (1-1, 60ème).

Sonnés, les Girondins tentent de réagir et sont près d'être récompensés quand Ounas, entré en jeu, trouve la tête de Rolan mais Pelé, encore lui, empêche l'Uruguayen d'inscrire un doublé.

Imprécis et brouillons, les Girondins en restent là. Il faudra un petit miracle pour arracher la 5ème place lors de la dernière journée. Et sinon croiser les doigts pour que le PSG gagne la coupe de France.