Foot - Ligue 1 : un Bordeaux renversant face à Monaco (2-1)

Bordeaux, France

Handicapé par des absences plus nombreuses que prévu (Koscielny et Briand se sont ajoutés à Otavio, Mexer, Aït Bennasser, Jovanovic et Kamano), Bordeaux, avec un onze de départ jeune et inédit, a souffert au cours d'une première période dominée par Monaco.

Dans le sillage de son trio offensif (Golovin, Slimani, Ben Yedder), l'ASM a posé sa patte technique sur le match et ouvert le score par Slimani au deuxième poteau (0-1). Le mérite des joueurs de Paulo Sousa ? Ne pas avoir lâché au moment où le danger était fréquent devant le but de Costil.

Slimani, coude fatal

Une persévérance récompensée à la demi-heure de jeu sur une action déjà vue. Corner et reprise de la tête de Pablo pour le 3ème but cette saison en Ligue 1 du défenseur brésilien.

Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrent car Bordeaux conserve mieux le ballon. Monaco fait des fautes et sur l'une d'elles, De Préville envoie son coup franc sur le coude de Slimani. Deuxième jaune et donc rouge pour l'Algérien qui conteste, penalty transformé par l'ancien Lillois (2-1, 69ème).

Monaco réagit, Bakayoko bute d'un rien sur Costil puis voit le gardien girondin dégager miraculeusement son coup de tête. Bordeaux répond en contre et Benrahou trouve le poteau d'une frappe limpide à ras de terre. Le score en reste là. Bordeaux vient de franchir un écueil important.