Bordeaux termine l'année 2017 par un nouveau revers, le quatrième de rang, après une prestation d'une tristesse infinie. Dirigeants et staff ont quinze jours pour se poser les bonnes questions pour tenter de redresser une équipe en perdition.

Comme on pouvait le craindre, c'est un Bordeaux tétanisé par l'enjeu qui est arrivé sur la pelouse d'un stade qui sonnait creux et par des Ultramarines qui avaient donné le ton avec une banderole hostile et explicite.

Les @girondins sifflés par les Ultramarines et accueillis par une banderole "Direction, staff, joueurs, tous complices. Vous faites honte à notre histoire" #FBsport#FCGBMHSCpic.twitter.com/tHD5cQecWx — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 20, 2017

Face à la meilleure défense du championnat, il fallait de l'audace, des changements de rythme, bref un peu de folie. Mais les Girondins crispés et crispants se sont emmêlés les crayons tout au long d'une première période d'une rare pauvreté.

S

Six tirs, aucun cadré

A l'image d'un Vada, volontaire mais si peu inspiré, l'équipe girondine n'a jamais pu allumer l'étincelle qui l'aurait remise un peu en confiance. Deux frappes ratées de l'Argentin, une tête de Nicolas De Préville beaucoup trop esseulé dans la défense héraultaise. Et c'est tout. Bordeaux a frappé six fois au but, sans cadrer un seul tir. Avant de rentrer aux vestiaires sous les sifflets.

Bon, ben prendre les 3 points avec zéro tir cadré, ca va être dur pour nos @girondins . #FCGBMHSC — Zlatko Vujovic (@supaguitou) December 20, 2017

La seconde période repart sur le même refrain. Montpellier n'a aucun mal à contrôler les rares velléités girondines. Flairant le bon coup, quatre jours après son revers à domicile face à Metz, le MHSC s'enhardit.

Montpellier saute sur l'occasion

Sur coup franc, Sambia trouve les poings de Prior (59ème) et sur une frappe de près de 40 mètres, Sio voit son ballon s'écraser sur la barre (66ème).

La troisième tentative sera la bonne. Profitant d'un marquage trop lâche Ikoné déclenche une frappe du gauche qui fait mouche (0-1, 71ème). Le mal est fait et MBenza peut doubler la mise à la dernière minute dans l'indifférence générale.

Je crois que c'est Nicolas de Tavernost qui as dit une fois que "son humeur dépendait du match des #Girondins", il doit être comme ça au vu de ce match #FCGBMHSCpic.twitter.com/p3gNkFKkSw — Cedric Farrugia FCGB (@CedricFarrugia) December 20, 2017

Cette quatrième défaite de rang (cinq si on y ajoute l'élimination en coupe de la Ligue) prolonge une série tristement historique, la pire du club depuis 1970. Et risque fort d'alourdir l'ambiance ce jeudi au Haillan où Jocelyn Gourvennec doit rencontrer son président Stéphane Martin et l'actionnaire Nicolas de Tavernost. Pour un bilan de mi-saison que le trio n'imaginait aussi catastrophique.