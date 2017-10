Foot - Ligue 1 : Nantes vient contenir les Girondins de Bordeaux (1-1)

En concédant ce dimanche un nul plutôt logique, Bordeaux, pas assez inspiré, laisse filer ses premiers points à domicile. Très solides, les Canaris étirent à sept matches leur série d'invincibilité.

On savait le Nantes version Ranieri de chloroformer un adversaire. On ne l'imaginait pas à ce point. La première période de ce derby de l'Atlantique s'est résumé à une partie d'échecs.

Parfaitement organisés en défense, efficaces dans leur pressing collectif, les Canaris ont plongé le match dans un faux rythme et réduit la division offensive girondine à l'impuissance.

Un scénario presque écrit d'avance

Un accrochage Touré-De Préville dans la surface, une frappe de Kamano détournée par Diego Carlos et qui frôle le but nantais : voilà les seuls frissons d'une première période où Bordeaux a été atone, sans imagination et incapable de changer de rythme.

On pourrait arrêter 2min de parler de l'arbitrage ?On arrive pas vraiment à bouger les nantais,on a cadré 1 seul tir. Voilà.#FCGBFCN#LiveWG — DinosaurJF (@DinosaurJF) October 15, 2017

Et comme dans un scénario qu'on pressentait, le FC Nantes a fait mouche sur une demi-occasion dans les arrêts de jeu. Un centre repris par Dubois, ballon dégagé par Toulalan dans les pieds de Nakoulma pour l'ouverture du score (0-1, 45+2).

Merci Malcom

Sortis sous les sifflets, les Girondins reviennent plus déterminés. Bon travail de De Préville côté gauche, décalage à l'entrée de la surface pour Malcom. Passement de jambes, frappe du droit pour le cinquième but du Brésilien cette saison (1-1, 47ème).

Bientôt, Malcom va faire des tutos pour ses partenaires #FCGBFCNpic.twitter.com/zgjE035eAv — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) October 15, 2017

Dans la foulée, Gourvennec fait entrer Cafu puis Vada à la place de Kamano et Sankharé. Bordeaux pousse est aurait pu être récompensé. Sur une ouverture de De Préville, Malcom est repris dans la surface par Djidji. Karim Abed choisit de ne pas accorder le penalty qui semblait s'imposer (69ème).

Dix minutes plus tard, c'est Tatarusanu qui sauve Nantes en se couchant sur deux frappes de Mendy et Cafu, pourtant seuls face à lui. Mendy, encore lui, ne trouve pas le cadre sur une frappe en force (82ème). C'était la balle de match. Et elle est ratée.