Ligue 1 : Girondins de Bordeaux : passer la deuxième face à Troyes

Pour bonifier le nul (3-3) ramené de Lyon, les Bordelais doivent dompter le promu troyen ce samedi (20h) au Matmut Atlantique. Pour continuer à faire la loi à domicile et basculer dans le bon wagon avant la coupure due aux matches internationaux.

Pour l'instant, Bordeaux est dans les clous. Deux nuls en terrain hostile (Angers, Lyon) et une victoire (2-0) à la maison face à Metz ont, sinon fait oublier la désillusion européenne de Videoton, au moins aidé à faire passer la pilule.

Videoton, un mal pour un bien ?

Avant la mini-trêve et le départ de ses internationaux, le club girondin a pour ambition d'ajouter trois points dans sa besace. "On doit continuer dans ce qu'on fait bien, insiste Jocelyn Gourvennec. L'état d'esprit est là, le groupe répond bien. Il faut continuer sans faire de calculs. Il faut bien finir avant la trêve internationale, c'est à dire faire un gros match contre Troyes".

L'entraîneur est plutôt satisfait du comportement de ses troupes et de leur progression même s'il attend encore plus de concentration et de rigueur, notamment sur les phases défensives.

Le même onze pour la quatrième fois ?

Les Girondins semblent donc monter en régime. Le latéral Théo Pellenard estime que le groupe a bénéficié de la prise de conscience qui a suivi le raté en Ligue Europa.

Jusqu'ici, le technicien, qui n'est pas un adepte du turnover, a toujours aligné le même onze de départ en championnat. Pour accueillir une équipe troyenne, qui reste sur une défaite à domicile (0-1) face à Nantes mais qui a gagné son seul match à l'extérieur (2-1 à Nice), il devrait s'appuyer sur la même ossature avec deux interrogations. Qui d'Alexandre Mendy ou de Gaëtan Laborde occupera la pointe de l'attaque ? Après deux matches sur le banc, le Brésilien Otavio sera-t-il enfin aligné dans l'entre-jeu ?

Face à une équipe qui va sans doute jouer bas, Jocelyn Gourvennec réclame de la patience, de la justesse et de la concentration. Une recette qui avait suffit à venir à bout de Metz il y a deux semaines. Si ses Girondins l'appliquent avec succès, alors le début de saison sera réussie.