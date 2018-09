Des buts de Kamano, Karamoh et de Préville ont permis à l'équipe bordelaise de se sortir ce dimanche du piège tendu au Roudourou. Un succès qui devrait lui faire un bien fou.

Bordeaux, France

Dans un match présenté comme celui de la peur entre les deux derniers du classement, Bordeaux a assuré l'essentiel. D'abord grâce à un bijou de Kamano puis grâce un duo des recrues, Cornelius et Karamoh, auteur du but décisif. Les Girondins sortent de la zone de relégation avant de recevoir Lille mercredi.

Le film du match

"On veut des chiens." La banderole déployée par les supporters guingampais donne le ton d'un match que l'En Avant entame par le bon bout. Les Bretons gagnent les duels, pressent une défense girondine bien fébrile mais attendent la 14ème minute pour se créer leur première occasion. D'une talonnade, Thuram démarque Roux qui rate le cadre de peu.

Ça me rend fou toutes ces passes vers l’arrière !! 😡😡

Ps: Kamano est cramé faut le faire respirer, karamoh aurait été intéressant #girondins#EAGFCGB — Legirondin-FCGB (@girondinsbdx) September 23, 2018

Bordeaux réagit enfin sur une frappe contrée de Cornelius qui ne trompe pas Johnsson. Les joueurs de Ricardo remettent le pied sur le ballon mais sans créer le danger et c'est Costil qui est tout heureux de voir la reprise de Thuram lui arriver dans les gants. Puis le gardien est sauvé par sa transversale sur un lob de Roux consécutif à une nouvelle perte de balle. A la pause, Bordeaux s'en sort bien.

Au retour des vestiaires, les Girondins semblent plus percutants. Et la récompense vient vite. A 25 mètres, Kamano enroule une merveille de frappe dans la lucarne (0-1, 53ème). Son 4ème but de la saison en Ligue 1, son 6ème toutes compétitions confondues.

Damn le but de Kamano c'est bijou ! #EAGFCGBpic.twitter.com/CaV6CJ1KU0 — Abdel Kùn 🌊 (@AbdelKun_) September 23, 2018

Mais Bordeaux reprend ses mauvaises habitudes et recule. Pablo commet une faute sur Thuram qui transforme le penalty (1-1, 70ème). Dans la foulée, Cornelius rate une tête aux six mètres. Mais le Danois se rattrape. Une louche pour Karamoh qui débloque son compteur dans un angle fermé (1-2, 80ème). Et c'est De Préville, à la limite du hors jeu, qui clôture la marque (1-3, 95ème).

Otavio revient dans le jeu

Pour ses premières minutes de la saison en Ligue 1, le Brésilien, déjà auteur d'une bonne rentrée jeudi à Prague, a confirmé qu'il était une vraie alternative à Plasil qui avait débuté onze des douze matches précédents. Associé à Lerager et Sankharé à son poste de prédilection, celui de sentinelle, Otavio a apporté de la sérénité par son placement, ses jaillissements et sa capacité à relancer proprement. Il est le Bordelais qui a touché le plus de ballons (74). Tout sauf un hasard.

Otavio à la lutte avec Phiri. © Maxppp - MaxPPP

Les réactions

Buteur décisif, Yann Karamoh salue l'apport du banc au micro de BeIN Sports.