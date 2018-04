Beaucoup trop attentistes, les Bordelais ont craqué en quatre minutes ce dimanche sur la pelouse du Roudourou. La mauvaise série s'étire à six matches et Bordeaux voit même Guingamp lui passer devant.

Gustavo Poyet avait annoncé des changements. Et dans ses choix de joueurs et dans l'état d'esprit. Le début de match n'est sans doute pas celui attendu par le technicien uruguayen.

Bordeaux campe bien bas et subit la domination guingampaise. Pas de réel danger mais pas d'envie manifeste non plus d'aller ensemble de l'avant à l'image de ses leaders techniques Malcom et Meité, absents des débats.

Il y avait Inspecteur Derick, Arabesque, Les Feux de l'Amour, désormais il y a les matchs des #Girondins#EAGFCGB#somnifère — Johann Chd 🇫🇷 🇲🇦 (@chamakhdu24) April 1, 2018

Dans une première période sans rythme, les Girondins s'offrent tout de même deux situations. Sur une talonnade de Braithwaite, Malcom, en position idéale, envoie le ballon dans les tribunes. Puis Lerager enroule sa frappe mais Johnsson est à la parade.

Le bijou de Grenier

Au retour des vestiaires, on s'attend à voir Bordeaux prendre enfin des risques. En vain. Guingamp plie l'affaire en quatre minutes. Sur un coup franc, consécutif à une faute de Baysse, Grenier envoie le ballon dans la lucarne de Costil (1-0, 55ème). Puis le gardien bordelais s'incline à nouveau sur une frappe décrochée par Diallo à l'entrée de la surface (2-0, 58ème).

#EAGFCGB - Le superbe coup-franc de Clément Grenier qui ouvre le score pour Guingamp : pic.twitter.com/WXE2KHUyDK — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) April 1, 2018

La réaction girondine arrive dans un dernier quart d'heure à sens unique. Malcom place une bonne frappe avant de transformer en deux temps un penalty, suite à une main d'Ikoko (2-1, 80ème). Dans la foulée, le Brésilien trouve la tête de Sankharé qui rate l'occasion d'offrir aux siens un nul inespéré.

La soupe à la grimace pour Gaëtan Laborde et Jules Koundé. © Maxppp - Maxppp

Le Bordeaux de Poyet aligne donc un sixième match de championnat sans victoire et va devoir se réveiller samedi prochain face à Lille. Guingamp met fin à sa triste série et passe devant une équipe bordelaise qui ne mérite aujourd'hui pas plus que le ventre mou.