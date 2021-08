Foot Ligue 1 : le Clermont Foot espère encore quatre recrues et vient de prolonger Cédric Hountondji

"Je me sens bien au Clermont Foot et je voulais participer à ce moment historique pour le club". Cédric Hountondji explique pourquoi il a décidé de prolonger l'aventure. Le défenseur central vient en effet de prolonger son contrat jusqu'en 2024. "Avec ma famille et mes proches, on a décidé de rester car je me sens très bien ici" ajoute l'international béninois, "mais quand d'autres clubs s'intéressent à toi, tu te poses des questions, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai pris cette décision".

Une bonne nouvelle pour l'équipe car l'international béninois est une pièce importante de l'effectif. C'est aussi un signal fort envoyé à ceux qui auraient de velléités de partir. "Si on pouvait garder un maximum de joueur ce serait bien pour débuter, jouer le maintien, et même peut-être plus" assume Hountondji.

Un autre joueur est également très courtisé. Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 22 réalisations a fait l'objet d'une approche de la part des girondins de Bordeaux. Fin de non recevoir pour l'entraineur du Clermont Foot Pascal Gastien, qui n'a pas vraiment apprécié la façon de faire. "Il y a eu une approche, c'est évident, sans nous en parler, c'est évident, maintenant on ne va pas se battre avec Bordeaux avant le match" tempère le technicien, "on a été clair avec Bordeaux et avec Momo, ça tombe mal quoi c'est tout, ça s'arrête là, ça tombe pas bien". Ménagé en début de semaine pour préserver un genou douloureux, Mohamed Bayo s'est entrainé et devrait bien débuter en Ligue 1 à Bordeaux ce dimanche, mais sous les couleurs du Clermont Foot.

Quatre recrues encore espérées

Pour renforcer l'effectif, Pascal Gastien espère encore l'arrivée de quatre recrues en plus des deux qui sont déjà là (Rashany et Mendy). "On sait qu'il nous manque des joueurs" poursuit l'entraineur clermontois, a commence "mais on n'a pas beaucoup de moyens et on ne peut pas payer les salaires que nous demandent certains joueurs, mais je ne me plaint pas, le président le sait, je ne me suis pas plaint une seule fois dans les journaux parce qu'on a pas fait signer Mbappé, on est parti et on va avancer comme ça". Ca commence ce dimanche à Bordeaux sur la pelouse du Matmut Atlantique. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.