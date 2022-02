Football Ligue 1: leçon de maintien entre Clermont et Saint-Etienne

On appelle cela un match à six points. Bien évidemment, le club vainqueur ne marque que les trois points prévus pour une victoire mais il écarte d'autant son adversaire dans la lutte au classement. Les six points d'avance que le Clermont Foot possède au classement avant ce match sur l'AS Saint-Etienne deviendraient neuf en cas de succès, un gouffre à combler alors pour les Verts.

Voilà pour l'enjeu de cette rencontre, il faut maintenant que les joueurs du Clermont Foot fassent le nécessaire ce dimanche. La victoire avec la manière remportée la semaine dernière à Nice, ajoutée à la deuxième mi-temps face à Rennes, semblent montrer que les clermontois ont acquis la maturité nécessaire pour jouer en Ligue 1. Il y a moins de petites erreurs qui mettent l'équipe sous pression et les défenseurs hésitent moins à dégager loin, pour limiter les prises de risque.

Se faire respecter à domicile

Pour autant, le mieux très net perçu au cours des dernières rencontres n'offre aucune garantie. D'ailleurs joueurs et entraineur ne se font pas d'illusion, ils savent qu'il faudra se battre jusqu'au bout pour assurer le maintien. Il reste 15 journées, c'est à dire potentiellement 45 points à distribuer. L'idéal serait de remporter un tiers de ces rencontres et de réussir quelques nuls en plus.

Le scénario parfait serait même de remporter ces matches à six points qui arrivent puisqu'après Saint-Etienne, ce sont Bordeaux et Lorient qui viendront au Montpied, autrement dit le 20e, le 19e et le 17e de Ligue 1. Le Clermont Foot possède actuellement quatre et six points d'avance sur ces équipes, un petit écart qu'il serait bon de creuser encore plus.

Une revanche à prendre

Les clermontois n'ont certainement pas oublié le match aller à Geoffroy Guichard (défaite 3-2), ce match parfait jusqu'à la 78e minute et ces trois buts encaissés en fin de rencontre. Ils ont une revanche à prendre sur cette défaite qui a coûté cher. Un peu plus de solidité défensive ce jour là aurait permis au Clermont Foot de s'offrir un peu plus de confort avant une période hivernale compliquée.

Heureusement, Pascal Gastien a retrouvé ce confort pour composer son équipe. Plus besoin de bricoler mais des choix purement sportifs. En attaque par exemple, il peut compter sur six joueurs pour trois places: Allevinah, Da Cunha, Dossou, Rashani sur les cotés, Bayo, Kyei en pointe, Hamel étant à priori plutôt destiné à être remplaçant. Idem au milieu de terrain, avec Abdul Samed, Berthommier, Gastien, Magnin, sans oublier Khaoui et Busquets, pour trois ou quatre places, suivant le système de jeu. Enfin la défense commence elle aussi à offrir plusieurs possibilités avec Seidu qui fait mieux que dépanner, Phojo qui revient. Il ne manque que Billong, encore en phase de reprise, pour ce match face aux Verts.

Les indicateurs reviennent au vert pour les clermontois et s'ils faisaient passer ceux de Saint-Etienne au rouge, ce serait un excellent dimanche. Clermont - Saint-Etienne, c'est une rencontre à vivre sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche dès 14H45 avec les commentaires d'Emmanuel Moreau et Thierry Coutard.