Football - Ligue 1 : les Clermontois ont repris l'entrainement en présence de nombreux supporters

Des sourires et de la bonne humeur. Les footballeurs clermontois se sont retrouvés ce mercredi pour une première séance en présence de nombreux supporters sur le terrain annexe du stade Gabriel-Montpied. "D'habitude il y avait moins de monde pour la reprise" en Ligue 2 constate le milieu de terrain Yohan Gastien. "On a échangé sur nos vacances, elles ont été très sereines".

Les supporters étaient présents © Radio France - Jean-Pierre Morel

Au programme de ce premier entrainement version Ligue 1, un petit footing et des exercices de gainage dans une ambiance bon enfant. Les médias étaient aussi plus nombreux. C'est évident, le Clermont-Foot a changé de dimension.

A l'écart, l'entraineur Pascal Gastien a laissé le préparateur physique Corentin Digard mené la séance. Mais le technicien a livré les dernières informations concernant le mercato et d'éventuels mouvement au sein du groupe. "On attendait la reprise avec impatience, après 5 semaines de vacances, on a tous envie de connaître le calendrier, contre qui et quand on va jouer, mais en ce qui concerne le mercato, le marché est bloqué, pas encore de nouveaux, mais ça viendra, on vise 6 à 7 nouveaux joueurs"

Les Clermontois connaitront ce vendredi leurs futurs adversaires. La Ligue de Football Professionnel communiquera le calendrier de Ligue 1. Le club a demandé à jouer son premier match à l'extérieur en raison des travaux de mise aux normes du stade Gabriel-Montpied. "J'ai bon espoir qu'on puisse jouer le deuxième match ici" ajoute Pascal Gastien, "ce serait quand même dommage de ne pas fêter avec nos supporters et dans notre stade un premier match à domicile en Ligue 1". Les travaux semblent effectivement avancer dans les temps. Et l'enceinte pourrait être prête dès la deuxième journée du championnat.

Joueurs et staff prendront ensuite la direction du Chambon sur Lignon (Haute-Loire), du dimanche 27 juin au samedi 3 juillet, pour un stage d’une semaine ponctué par un duel de promus face à Troyes, pour le premier match amical de la saison sur le stade municipal.

Le calendrier des matchs amicaux :

Samedi 3 juillet : Clermont – Troyes (L1), au Chambon-sur-Lignon (43).

Samedi 10 juillet (18h) : Clermont – Rodez (L2), à Clermont-Ferrand, stade Philippe Marcombes.

Mercredi 14 juillet (18h) : Clermont – Grenoble (L2), au Puy en Velay (43), stade Massot.

Samedi 17 juillet : Clermont – Montpellier (L1), à Millau (12).

Mercredi 21 juillet : Clermont – UNFP, à Domérat (03).

Dates supplémentaires à confirmer les 24 et 31 juillet.