France Bleu : C'est encore un match compliqué qui vous attend à Nice ?

Jocelyn Gourvennec : Tous les matches sont compliqués. Encore plus pour nous actuellement dans une période qui n'est pas faste. Il nous reste deux matches pour redresser la barre sur la fin de la poule aller. On a un déplacement à Nice et la réception de Montpellier. On doit se donner les moyens de faire deux résultats pour bien finir.

Vos joueurs ont-ils toujours envie d'en découdre ?

Bien sur. Ils sont impactés par notre situation actuelle et la longue mauvaise passe. Ils sont toujours investis dans ce qu'on leur demande, ils ont envie de bien faire les choses ensemble. Le match de Nice sera difficile. Après, il faut aussi qu'on se serve de ça. A un moment donné les mauvaises séries s'arrêtent, c'est ce qu'a réussi Nice. Il y a trois matches, ils avaient 14 points. Ils sont allés à Toulouse dans un match incroyable et ont réussi à le gagner. Ils en ont gagné deux de suite derrière. Ils se sont retrouvés à 23 points en très peu de temps. On doit s'inspirer de ça.

Ce n'est pas une passe facile, je vous l'accorde. Mais des périodes difficiles dans le métier d'entraîneur, on en connaît souvent. Le plus important c'est que les joueurs soient réceptifs, s'entraînent bien et surtout aient envie de faire les choses ensemble. Moi je vois un groupe qui est mobilisé. Aujourd'hui ce n'est pas suffisant mais on travaille pour que ça bascule à un moment donné et il faudra que ça bascule à Nice.

Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui ?

Il faut qu'on soit encore plus solide. On a été plus cohérents à Toulouse mais ça n'a pas suffi. Et il faut qu'on soit encore plus proche les uns des autres pour mieux défendre notre but. On sait qu'on aura des situations pour marquer, on en a à tous les matches. Il faut persévérer. Quand on est dans une période difficile, c'est être dans l'abnégation qui paie. Ça va bien finir par tourner à un moment donné. Mais ça ne tombera pas tout seul.

Quand les défaites s'enchaînent, c'est difficile de trouver des mots ?

Le président Stéphane Martin a déjà répété plusieurs fois que Jocelyn Gourvennec n'était pas menacé. © Radio France - Thomas Coignac

Comment faites-vous pour garder votre calme ?

Evidemment que je suis impacté mais mon rôle, c'est de trouver des solutions avec mon staff, avec ma direction, l'actionnaire. J'échange avec tout le monde. Ça ne me fait pas plaisir. On a tous le même objectif. Et quand ça ne marche pas...Après, je ne peux pas me plaindre, dégoupiller, faire tout et n'importe quoi. Il faut rester cohérent. Bien sûr que c'est dur mais il faut faire front.

Avoir vécu semblable situation avec Guingamp vous aide-t-il à garder une certaine distance ?

Toute expérience est bonne. J'ai déjà vécu des moments difficiles, y compris quand j'étais joueur. Il va falloir qu'on se batte, qu'on se donne parce qu'on n'a pas perdu nos qualités comme ça.

Ça vous rassure d'entendre vos dirigeants réaffirmer leur confiance ?

C'est important pour moi, pour les joueurs. On a du soutien et on est ensemble. Quand les choses sont difficiles, c'est mieux d'être ensemble qu'éparpillés.