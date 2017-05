Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux flairent la bonne affaire chez les Verts

Ce vendredi (20h45) à Geoffroy-Guichard, en ouverture de la 36ème journée de Ligue 1, Bordeaux a l'occasion de faire un grand pas vers la qualification en Ligue Europa. Mais se sait aussi très attendu.

On parle beaucoup du Bordeaux - Marseille du 14 mai, présenté comme la finale pour la 5ème place. Mais le match de ce vendredi est au moins aussi important. Et Bordeaux l'aborde en position de force. Si les Girondins ne perdent pas dans le Chaudron, ils maintiendront un écart d'au moins 7 points avec un adversaire, qui a certes un match en retard, mais à Monaco, et qui devra aussi se coltiner le PSG. Une victoire et c'est la 6ème place quasiment assurée, une place qui pourrait bien être synonyme d'Europe si les Parisiens remportent la coupe de France face à Angers à la fin du mois.

Assurer la 6ème place

Les Bordelais ont donc un bon coup à faire, ils ont pour eux leur solidité et une série de quatre matches de rang sans but encaissé. Et Jocelyn Gourvennec a eu une petite semaine pour corriger les bugs offensifs d'une équipe qui s'est compliquée la tâche dimanche à Dijon (0-0).

Jocelyn Gourvennec : "Ces matches, il faut les préparer avec beaucoup de sang froid" Copier

Vainqueurs (3-2) au soir de la première journée en août, les Girondins retrouvent des Stéphanois qui se remettent à peine d'une fin d'hiver et d'un début de printemps difficile, qui n'ont plus gagné à domicile depuis le 12 février mais qui ont montré le weekend dernier à Guingamp (0-2) qu'ils étaient encore dans le coup. Nicolas Pallois s'attend donc à souffrir sur la pelouse de Geoffroy-Guichard mais est sûre de la force girondine.

Le Bordeaux de Nicolas Pallois n'a pas pris le moindre but lors des quatre dernières journées. © Maxppp - MaxPPP

Nicolas Pallois : "Tous les feux sont au vert" Copier

Ce vendredi, Bordeaux a l'occasion de frapper fort, de mettre la pression sur l'OM qui reçoit Nice dimanche et de préparer avec appétit la venue des Marseillais pour cette fois valider mathématiquement son retour sur la scène européenne.