Foot - Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux gardent Sabaly et signent Mendy

Deux officialisations ce vendredi du côté des Girondins de Bordeaux. Le club a trouvé un accord avec le PSG pour conserver le défenseur Youssouf Sabaly (4 ans) et a présenté l'attaquant guingampais Alexandre Mendy (4 ans).

Son contrat de quatre ans avait été signé en début de semaine mais sa présentation à la presse prévue mardi avait été retardée en raison d'un problème administratif. C'est finalement ce vendredi que le nouvel attaquant des Girondins Alexandre Mendy est venu répondre aux journalistes au château du Haillan. Mais il n'était pas seul. L'ancien joueur de Guingamp était accompagné de Youssouf Sabaly. Le défenseur latéral est désormais, lui aussi pour quatre ans, définitivement girondin. Il était cette saison prêté par le PSG. Il a largement convaincu le staff bordelais en participant à 30 matches et en délivrant 4 passes décisives.

Arana et un autre Mendy dans le viseur

Après les signatures du gardien Benoît Costil et du milieu de terrain Lukas Lerager, les Girondins sont désormais bien avancés dans leur recrutement. Il travaillent encore sur le profil d'un latéral gauche et sont intéressés par le Brésilien Guilherme Arana, 20 ans, ami et ex-coéquipier de Malcom. Mais le président des Girondins Stéphane Martin le concède, le dossier est "compliqué". Son club des Corinthians n'est pas vraiment enclin à lâcher le jeune joueur qui est titulaire dans son équipe. Autre piste suivie par les Girondins en ce moment, celle qui mène à Nampalys Mendy. C'est le cousin germain d'Alexandre Mendy. L'ancien niçois reste sur une expérience décevante à Leicester et il est tenté par l'aventure bordelaise. Reste qu'il avait été acheté très cher par les Anglais qui pourraient peut-être envisager un prêt avec option d'achat.

Le programme des Girondins de Bordeaux :

Stages:

sur l'Île de Ré du vendredi 30 juin au samedi 8 juillet

à Saint-Jean-de-Luz du vendredi 21 au lundi 24 juillet.

Matches amicaux: