Foot - Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux lancent le sprint à Nice

Les Bordelais espèrent que la coupure ne leur aura pas été préjudiciable. Deux semaines après avoir atomisé Montpellier, ils se rendent ce dimanche (21h) à Nice. Pour continuer leur marche vers l'Europe.

L'OGC Nice sera européen la saison prochaine. C'est une certitude pour une équipe qui n'a pas quitté le podium depuis la 2ème journée et qui compte 14 points d'avance sur son poursuivant lyonnais.

Bordeaux, lui, aimerait faire son retour sur la scène européenne mais le chemin sera sans doute moins tranquille. A la bagarre avec Marseille et Saint-Etienne, les Girondins vont également devoir composer avec un calendrier qui leur offre cinq déplacements lors des huit dernières journées.

Seuls le PSG et Monaco ont pris plus de points que Bordeaux (21) et Nice (20) en 2017. © Maxppp - MaxPPP

Si les joueurs de Jocelyn Gourvennec voyagent plutôt bien (20 points pris et trois victoires lors des quatre derniers déplacements), ils vont devoir confirmer pour rester accrochés au wagon des ambitieux. L'entraîneur espère que la trêve n'aura pas freiné son équipe.

Jocelyn Gourvennec : "Les faire douter, les titiller dans leur stade"

A Nice, le défi sera de taille. D'abord parce que les Aiglons peuvent profiter de la finale de la coupe de la Ligue disputée samedi pour revenir à un point du PSG, ensuite parce qu'ils sont invaincus (11 victoires, 4 nuls) à l'Allianz Riviera, enfin parce qu'en deux confrontations (championnat et coupe de la Ligue), ils n'ont pas encore battu Bordeaux cette saison.

Ouragan ou brise de Nice ?

La brise de Nice risque donc de souffler sur la défense bordelaise privée de Nicolas Pallois, suspendu. Mais Bordeaux a montré, notamment lors du voyage à Monaco (courte défaite 2-1), qu'il n'a plus de complexes à faire, même chez les cadors du championnat. Malgré la jeunesse de l'effectif, notamment dans le domaine offensif, le milieu de terrain Jérémy Toulalan estime qu'il n'y a pas de calculs à faire et de pression excessive à se mettre sur le dos.

Jérémy Toulalan : "Eviter de se prendre la tête et y aller plutôt libéré"

D'autant que Nice, qui reste sur deux nuls face à Caen et à Nantes, doit faire face à une infirmerie bien remplie. Aux blessures de Pléa, Cyprien et Baysse est venue s'ajouter celle de Mounir Obbadi. A l'équipe girondine de montrer au public niçois qu'elle n'est plus qu'une cousine éloignée de celle qui avait été balayée 6 buts à 1 à l'Allianz Riviera la saison dernière.