Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux retentent leur chance face au PSG

La dynamique est plutôt bonne côté bordelais. De là à s'offrir ce vendredi (21h) des Parisiens qui montent en puissance avant leur choc face à Barcelone ? C'est l'enjeu de ce match de gala qui va attirer les foules au Matmut Atlantique.

Six matches sans défaite en Ligue 1 d'un côté. Dix matches sans défaites toutes compétitions confondues de l'autre. Le public du Matmut Atlantique va voir s'affronter deux équipes en forme.

Mais le parallèle s'arrête là. Si Bordeaux vient d'engranger douze points sur dix-huit, ce qui lui a permis de recoller au wagon des candidats à l'Europe, il s'attaque à un adversaire qui roule en première classe. Le seul face à qui il a baissé pavillon en 2017.

Ce PSG a de la marge

Depuis leur revers à Guingamp (2-1) mi décembre, les Parisiens ont gagné neuf de leurs dix rencontres suivantes (nul à domicile contre Monaco) en n'encaissant que quatre buts. L'équipe d'Unai Emery est sur les rails avant de retrouver mardi prochain le Barca pour s'étalonner en Ligue des Champions face à un grand d'Europe. Peut-il avoir la tête ailleurs ? L'entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec aimerait y croire.

Dans cette série de victoire, il y a notamment celle (1-4) remportée en Gironde le 24 janvier en demi-finale de la coupe de la Ligue. Ce soir-là, malgré toute sa bonne volonté, l'équipe de Jocelyn Gourvennec avait tenu une heure. Puis, Paris avait accéléré, sans forcer son talent. Juste pour rappeler qui était le patron.

Bordeaux retente sa chance dans le cadre du championnat où il aimerait confirmer son début d'année et le large succès (0-4) décroché mardi à Caen. Si Paris aura peut-être un œil tournée vers la ligue des Champions, sa marge semble énorme. De plus, le PSG ne peut se permettre de perdre du terrain sur Monaco, son principal rival pour le titre, qui compte trois points d'avance et recevra Metz ce mercredi. Youssouf Sabaly, prêté cette saison à Bordeaux par le club parisien sait que Paris ne lâchera pas.

Absent en coupe de la Ligue, Youssouf Sabaly attend beaucoup de ce match face au PSG auquel il appartient. © Maxppp - MaxPPP

Ce qui n'interdit pas aux Girondins d'essayer, d'être ambitieux, de se lâcher devant plus de 35 000 supporters, dans une rencontre de gala où tout point pris aura valeur d'encouragement.