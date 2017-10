Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux se frottent au hérisson nantais

Quinze jours après la fessée parisienne, Bordeaux retrouve ce dimanche (15h) la pelouse du Matmut Atlantique. Pour y poursuivre le sans faute, il va falloir se défaire d'un voisin nantais particulièrement hermétique.

"J'ai eu mal au crâne pendant 3 jours". Jocelyn Gourvennec l'assure, la gifle parisienne est oubliée. Comme d'autres, Bordeaux n'a rien pu faire au Parc des princes et va retrouver "son" championnat face à des Canaris transformés cette saison en hérisson avec un seul but encaissé lors des 6 dernières journées.

Du lourd à la maison d'ici fin novembre

"On se doit de gagner par rapport à la claque qu’on a pris à Paris, annonce le défenseur Jérémy Toulalan. Après, on est à domicile où on a enchaîné quelques victoires. On sait que c’est un match difficile car c’est une équipe qui, comme vous l’avez dit, est regroupée derrière. C’est un coach que je connais bien, qui tactiquement, fait bien travailler son équipe défensivement. Après, elle évolue en contre et il laisse beaucoup de libertés aux joueurs offensifs. Je sais que tactiquement et défensivement, il est très exigeant. Je sais que dans la saison, ça va être beaucoup de matchs comme ça, où les équipes vont beaucoup défendre dans leur moitié de terrain. Ce sera à nous de prendre le match en main et d’aller vite d’un côté à l’autre.

Jérémy Toulalan : "A nous de prendre le match en main" Copier

Au tour donc des Girondins de s'y frotter et de poursuivre leur sans faute au Matmut Atlantique où après 3 matches bien négociés (Metz, Troyes, Guingamp), la route va s'élever avec Nantes, Monaco, Marseille et St Etienne au programme d'ici fin novembre.

Bordeaux devra faire sans Youssouf Sabaly, le piston du couloir droit. © Maxppp - Maxppp

Jocelyn Gourvennec attend beaucoup d'un derby où son équipe va devoir être patiente. D'autant qu'il arrive après la coupure due aux matches internationaux et qu'il doit permettre à Bordeaux de reprendre son élan. "C'est un match important dans la saison des deux clubs, avance l'entraîneur. On est sur un neuvième match. Tout le monde a avancé. Eux ont eu un début difficile et se sont refaits depuis. Nous on a bien fonctionné même si le dernier match a été compliqué. Après une trêve internationale, ce n'est pas un nouveau départ mais un nouvel élan qu'il faut trouver."

Jocelyn Gourvennec : "Un nouvel élan, pas un nouveau départ" Copier

Après un début de saison réussie, d'autant que l'équipe s'est déjà déplacée cinq fois, il va falloir monter en régime pour rester accroché au peloton de tête. Garder l'équilibre, gagner en efficaicté, pallier l'absence de Youssouf Sabaly sur le côté droit de la défense, espérer que Nicolas De Préville débloque son compteur but et croiser les doigts pour que Malcom continue son feu d'artifice.