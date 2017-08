Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux se testent à Lyon

En partie rassuré après son élimination en Ligue Europa, Bordeaux va pouvoir se jauger ce samedi (17h) sur la pelouse d'un OL jusqu'ici auteur d'un sans-faute. Capital ? Non. Instructif ? Très certainement.

On aurait pu penser que les Girondins traîneraient un moment le boulet de leur défaite à Videoton. Mais ils ont vite réagi. A Angers (2-2) puis face à Metz (2-0), les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont accrédité la thèse de l'accident hongrois.

Avec quatre points au compteur, Bordeaux est dans le bon wagon. Pour y rester, il va devoir ramener quelque chose de son déplacement dans le Rhône, ce qu'il avait réussi à faire il y a un an en s'imposant 3 à 1.

A Lyon, Jocelyn Gourvennec et Bordeaux vont devoir monter le curseur. © Radio France - Justine Hamon

Jocelyn Gourvennec : "On sait qui on va affronter" Copier

"On sait qui on va affronter, ça va être difficile, reconnaît Jocelyn Gourvennec. Mais on sait aussi qu'on a réussi à le faire l'année dernière. Il faudra s'en souvenir". Si Lyon a changé avec les départs de Lacazette, Gonalons, Tolisso, Ghezzal, Valbuena, il reste encore armé pour jouer les premiers rôles cette saison. Et n'a pas connu de retard à l'allumage.

Benoît Costil : "Une belle opposition, on est prêts" Copier

Face à une équipe qui a inscrit six buts en deux matches (4-0 contre Strasbourg, 2-1 à Rennes), ses joueurs vont pouvoir s'étalonner notamment sur le plan défensif. "Je m'attends forcément à avoir les gants qui chauffent", reconnaît le gardien Benoît Costil qui veut se servir de cette rencontre pour parfaire un peu plus les automatismes d'une équipe qui dispose d'une base solide mais qui doit encore travailler, notamment pour intégrer les recrues.

Parmi elles, deux sont très attendues. Le Brésilien Cafu, qui a joué 25 minutes face à Metz, pourrait connaître sa première titularisation. Son compatriote Otavio a tout pour devenir la "sentinelle" de l'entre-jeu girondin. Reste à savoir si Gourvennec le lancera directement dans la marmite lyonnaise, d'autant que le trio Vada-Lerager-Sankharé s'est jusqu'ici montré plutôt complémentaire.

Côté lyonnais, Bruno Genesio a convoqué le même groupe que lors des deux premières journées à une exception. Le milieu de terrain Clément Grenier est remplacé par Houssem Aouar.