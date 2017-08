Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux arrachent un nul spectaculaire à Lyon (3-3)

Menés 2-0, puis 3-1, les Bordelais, au terme d'une fin de match complètement folle ramènent un point de Lyon au moment où personne n'y croyait plus. Après avoir longtemps cafouillé, ils ont réussi à trouver les ressources et peuvent dire merci à Malcom qui a inscrit un but qui vaut cher.

Un onze identique côté bordelais, un seul changement côté lyonnais, Jocelyn Gourvennec et Bruno Genesio avaient choisi la méthode conservatrice avant le premier test de leur saison.

Le bijou de Fekir

Si l'entame est bordelaise, c'est l'OL qui se met le premier en évidence. Un débordement de Traoré et un ballon qui rebondit accidentellement sur le bras de Toulalan. A la 10ème minute, c'est Vada qui perd un ballon anodin dans le camp lyonnais. Fekir récupère s'avance juqu'à la ligne médiane et lobe Costil du pied droit pour l'ouverture du score (1-0).

Quoi dire, magnifique but de l'espace de Fekir #OLFCGBpic.twitter.com/AzQT88npQG — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) August 19, 2017

Bordeaux accuse le coup, Toulalan part à la faute dans un duel avec Depay. Le Néerlandais dépose le coup franc sur le pied de son compatriote Tete qui donne deux buts d'avance à l'OL (2-0, 23ème).

Darder voit rouge, Bordeaux n'en profite pas.....

Dominateur et efficace, Lyon va pourtant se mettre en danger tout seul. Un excès d'engagement vaut à Darder deux cartons en trois minutes. L'Espagnol rentre aux vestiaires et Bordeaux en profite quelques minutes plus tard. Suite à une nouvelle faute lyonnaise, signée Traoré, Malcom se fait justice en deux temps pour reprendre espoir juste avant la pause (2-1).

En seconde période, les Bordelais ont les cartes en main pour revenir. Mais ils les utilisent bien mal. Une tête à côté de Lerager sur un centre parfait de Sabaly, c'est la seule frayeur que connaît une défense lyonnaise qui profite du manque d'explosivité, de tranchant et de justesse de son adversaire.

.....Jusqu'à cette fin de match complètement folle

Offensivement, l'OL s'en remet aux coups de pied arrêtés. Et à la 73ème minute, Traoré enroule une frappe du gauche qui laisse Costil sans réaction (3-1) et met fin aux illusions girondines.

B.Traore "À 3-1 on pensait tenir la victoire. C'est le début du championnat. On va continuer à travailler pour corriger nos erreurs" #OLFCGBpic.twitter.com/I4L5ca1sir — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2017

On pense alors que le but trop tardif de Lerager (3-2, 88ème) ne fera qu'aviver les regrets. Mais si Lyon a Fekir, Bordeaux a Malcom. D'une frappe somptueuse, le Brésilien s'offre un doublé qui récompense l'état d'esprit d'une équipe qui pousse à dix, son nombre de matches consécutifs sans défaite en Ligue 1.