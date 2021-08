Foot Ligue 1 : les promus Clermont et Troyes pour une première dans l'élite au Montpied

"C'est historique, ça c'est clair". Pascal Gastien reconnaît qu'après avoir foulé la pelouse du Matmut Atlantique à Bordeaux, débouler sur celle du stade Gabriel-Montpied nouvellement installée pour un premier match en Ligue 1 à Clermont sera un grand moment pour le club auvergnat. "Il y a beaucoup d'effervescence, j'espère que nous aussi on sera à l'heure, le stade va être plein, ça va être quelque chose de magnifique".

Et c'est un clin d'œil du calendrier, mais ce premier match de Ligue 1 au stade Gabriel Montpied sera un duel entre les deux promus. Le Clermont Foot et Troyes, deux équipes qui se connaissent bien. "Dans le vestiaire, on est comme des fous" s'impatiente Jim Allevinah, "on va tout faire pour la victoire et pour rendre fier nos supporters et tous les Clermontois".

Surement plus dur qu'à Bordeaux... Jim Allevinah, milieu de terrain du Clermont Foot

Champion de Ligue 2 la saison dernière, le club de l'Aube a débuté contre le plus prestigieux des adversaires. Une défaite à domicile (1-2) contre le PSG. Pas de quoi rougir. "On sait qu'on ne joue pas le même championnat qu'eux" avance Karim Azamoum, le milieu de terrain de l'Estac, "et on s'attend à une belle équipe de Clermont". L'entraineur Laurent Batlles abonde, "on se connait effectivement très bien, mais je suis très heureux qu'on se retrouve en Ligue 1".

Après leur victoire au Matmut Atlantique, les Clermontois attendent ces retrouvailles avec leur public. "On est venu les voir à l'entrainement" expliquent Gérard et Christophe, deux fidèles supporters, "on est abonnés depuis plus de 20 ans et on sera évidemment dans les tribunes pour vivre ce moment". La rencontre se jouera à guichets fermés devant près 13 000 spectateurs pour un nouveau record d'affluence au stade Gabriel-Montpied.

Le match Clermont-Troyes est à vivre en intégralité ce dimanche dès 14h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.