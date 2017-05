Foot - Ligue 1 : "Mourir sans avoir vu Marseille gagner à Bordeaux" espère un porte-parole des Ultramarines

Dimanche, les Girondins reçoivent leur meilleur ennemi dans ce qui ressemble à une "finale" pour la cinquième place. Les 40 ans d'invincibilité face à l'OM, une équipe qui redonne du plaisir, l'hommage à Jean-Louis Triaud : entretien avec Florian Brunet, l'un des responsables des Ultras bordelais.

France Bleu : Est-ce que dans une saison des Girondins, il y a des matches et il y a Bordeaux - Marseille ?

Florian Brunet : Bordeaux - Marseille, c'est toujours très spécial pour nous du fait de la rivalité et de cette fameuse invincibilité qui date de 1977, qui est assez unique en France et à laquelle on tient énormément. Marseille est le plus gros match de l'année et encore plus avec ce contexte de coupe d'Europe. C'est une rivalité qui date des années 80, qui s'est fortement construite et qui est accentuée par cette invincibilité. Si je peux mourir sans avoir vu Marseille gagner à Bordeaux, ça me va bien.

Ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu un tel enjeu entre les deux équipes ?

Les Bordeaux - Marseille ont régulièrement été des matches avec enjeu mais c'est vrai que là, ça ressemble un peu à une finale pour la cinquième place. Le stade va être rempli et j'espère que le peuple bordelais se fera entendre, que ce sera une formidable fête, qu'elle va bien se terminer et qu'on n'aura pas besoin d'une victoire de Paris en coupe de France pour se qualifier en coupe d'Europe (ndlr : si le PSG bat Angers, le sixième de la L1 sera européen).

On va aller les voir samedi pour les féliciter de cette belle saison et leur rappeler, pour ce qui ne le savent pas encore, ce que représente pour nous un Bordeaux - Marseille.

Match de gala pour le club, vous allez mettre les petits plats dans les grands ?

Bien sûr. Un tifo est prévu, une belle journée dans notre local, un beau spectacle le soir, une formidable ambiance ensuite. En plus, c'est l'année de nos 30 ans. C'est un peu particulier pour nous.

Cette saison, un vent de fraîcheur souffle sur les Girondins. © Radio France - Justine Hamon

Comme d'habitude vous allez aller mettre la pression sur les joueurs lors de l'entraînement de samedi ?

On essaie de ne pas abuser pour que notre message soit entendu. C'est la deuxième fois qu'on va les voir. On est allé en début d'année pour régler le cas Poko et mettre les points sur les 'i' au niveau du comportement que l'on attendait de joueurs professionnels car l'année dernière il y avait eu beaucoup d'écarts de conduite sur le terrain et au dehors. On va aller les voir samedi pour les féliciter de cette belle saison et leur rappeler pour ce qui ne le savent pas encore ce que représente pour nous un Bordeaux - Marseille. Mais c'est une visite positive pour les stimuler, pour aider le coach dans sa causerie. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années.

On sent que ça revient. C'est un discours qu'on tient au nouveau président Stéphane Martin. Il faut que les signaux envoyés cet été soient dans le prolongement. On est sur la bonne voie, il ne faut pas s'arrêter là.

On sent un frémissement cette saison à Bordeaux, il se passe quelque chose ?

On a beaucoup tapé sur Jean-Louis Triaud et on se rend compte aujourd'hui que le travail qui a été fait a été très pertinent. On a une équipe qui tient la route et qui, cette saison, nous a donné beaucoup de plaisir. On a un centre de formation qui arrive à sortir des jeunes intéressants, une cellule recrutement qui travaille intelligemment parce qu'aller chercher des Malcom ou des Kamano, il faut quand même le faire. Le choix de Gourvennec, qui est celui de Jean-Louis Triaud, a été déterminant. On a aujourd'hui les fruits de tout ça, on espère grandement que la coupe d'Europe va faire son retour à Bordeaux. On s'aperçoit que le potentiel est toujours là. Quand j'entends dire que Bordeaux n'est qu'une ville de rugby, c'est complètement faux. Maintenant c'est vrai que le public, qui a connu Bordeaux au sommet de l'Europe, est exigeant. C'est vrai que quand Bordeaux ne produit pas de spectacle, le stade n'est pas rempli. Mais on sent que ça revient. C'est un discours qu'on tient au nouveau président Stéphane Martin. Il faut que les signaux envoyés cet été soient dans le prolongement. On est sur la bonne voie, il ne faut pas s'arrêter là.

Est-ce que par son modèle économique, Bordeaux est condamné à fonctionner par cycles ?

On préfère avoir une société sérieuse avec des fonds sérieux avec peut-être moins de moyens et de magie que certains. Que fera Paris si les Qataris décident de se retirer, même chose à Monaco. On a un actionnaire qui n'est pas milliardaire mais qui assume son rang et travaille de manière plutôt intelligente. L' après-titre n'a pas été très bien géré mais on a gagné une coupe de France, la coupe d'Europe revient. Il y a des clubs importants qui sont très loin de réaliser ça. Evidemment on en veut toujours plus mais il ne faut pas faire la fine bouche.