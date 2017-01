Foot - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux enchaînent à Nancy (0-2)

L'air de la Lorraine réussit à Bordeaux. Quatre mois après leur succès à Metz, les joueurs de Jocelyn Gourvennec, sans briller, ont retrouvé le chemin du succès à l'extérieur. Précieux dans la course à la Ligue Europa.

Difficile d'en vouloir aux acteurs. Sur un terrain synthétique transformé en patinoire, Nancy et les Girondins ont eu un mal fou à faire le spectacle.

C'est d'abord Bordeaux qui s'adapte le mieux aux conditions mais après dix minutes, Nancy accélère et se créé deux occasions, un centre que Marchetti ne peut convertir et une frappe surpuissante de Robic qui passe à gauche du but gardien par Prior.

Un tir cadré en 45 minutes

Des appuis difficiles, des contrôles compliqués, la rencontre tombe très vite dans l'à peu près. Bordeaux défend sans se faire peur et doit attendre les arrêts de jeu pour voir Laborde déposer un centre parfait sur la tête de Plasil mais la reprise du Tchèque est beaucoup trop molle. Ce sera le seul tir cadré d'une première période en forme de contre-publicité pour la Ligue 1.

Cette 1ere MT aura eu raison de moi. Je vous laisse pour la 2e. Vous me raconterez... #asnlfcgb — karapitcha (@Karapitcha) January 28, 2017

La seconde période débute sur un coup de théâtre. Sur son côté gauche, Ménez hérite du ballon et offre un caviar à Laborde qui se demande sans doute encore comment il n'a pas réussi à trouver le cadre pour l'ouverture du score.

Merci Cuffaut

Mais l'attaquant se rachète un quart d'heure plus tard. Laborde envoie un centre au second poteau sur la tête de Cuffaut, le défenseur lorrain, qui dépose le ballon en pleine lucarne (0-1, 67ème).

La joie après le but de Malcom. #ASNLFCGB pic.twitter.com/z9lrAitqs4 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) January 28, 2017

Contrairement au match aller (1-1), Bordeaux tient jusqu'au bout, inscrit un deuxième but, superbe, sur un coup franc de Malcom (0-2, 88ème), pour s'offrir un deuxième succès de rang après celui face à Toulouse et mettre fin à la série de Nancy qui restait sur cinq victoires à domicile en championnat.

Bordeaux va rentrer en Gironde et préparer deux matches au Matmut Atlantique. Mardi face à Dijon en seizièmes de finale de coupe de France et samedi face à Rennes, l'un de ses nombreux rivaux pour la cinquième place.