Foot - Ligue 1 : La belle affaire pour les Girondins Bordeaux à Nantes (0-1)

Dans un derby de l'Atlantique très décevant, un but de Sankharé a suffi ce dimanche à la Beaujoire pour permettre à Bordeaux de faire un pas, peut-être décisif, vers la Ligue Europa.

Si l'engagement physique a été à la hauteur à l'image de cette semelle de Rongier sur Vada dès la 3ème minute, ce derby n'a pas atteint des sommets sur le plan technique.

Un déchet technique inattendu a empêché les deux équipes d'aller au bout de leurs intentions. Nantes s'est appuyé sur les coups de pied arrêtés pour semer le désordre dans la défense girondine à l'image de ce but refusé à Djidji sur un coup franc parfaitement enroulé par Lima (18ème). Bordeaux, gêné par le pressing des Canaris, a été incapable de se projeter correctement vers l'avant, rendant un nombre incalculable de ballons à son adversaire.

Pas un tir cadré côté nantais

Il a fallu attendre les dernières minutes du premier acte pour voir les joueurs de Jocelyn Gourvennec menaçants. D'abord sur une frappe contrée de Kamano, puis dans la foulée, sur une tête de Laborde claquée en corner par Dupé.

Le fait notable de cette première période, ce sont ces fumigènes lancés par les supporters nantais dans la surface de réparation de Carasso et qui ont obligé l'arbitre à interrompre la partie pendant trois minutes.

La pause ne change rien à la tiédeur du débat et c'est une faute nantaise qui débloque ce derby.

La boulette de Touré

Une perte de balle de Touré dont profite Bordeaux pour un contre éclair conclu par Sankharé sur la deuxième frappe cadrée de la rencontre (0-1, 65ème).

Le deuxième but sous le maillot bordelais du milieu de terrain suffira face à des Nantais, en manque de jus et incapables de réagir. Comme à l'aller Bordeaux s'impose 1-0 et fait la belle opération dans la course à la Ligue Europa. L'Europe se rapproche.