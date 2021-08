Foot Ligue 1 : l'ancien joueur du Barça Oriol Busquets rejoint officiellement le Clermont Foot

C'est un joli coup qu'a réussi le Clermont Foot ce samedi matin. Le club rouge et bleu s'est attaché les services d'Oriol Busquets, laissé libre par le FC Barcelone, l'un des géants du football espagnol et mondial.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A 22 ans, Oriol Busquets a le même nom de famille qu'une légende vivante du Barça, Sergio. Tous les deux ont été formé au FC Barcelone, mais ils n'ont pas de lien de parenté, et ils n'auront pas la même trajectoire.

Oriol Busquets n'a pas été conservé au sein de son club formateur, après y avoir joué deux matchs de Coupe en deux saisons (en 2017-18 et 2018-19), connu un prêt en Hollande, au FC Twente, en 2019-2020 (23 matchs, 0 buts), avant de revenir au Barça et d'être cantonné à la réserve la saison dernière. Il a signé au Clermont Foot jusqu'en juin 2024. « Je suis très content d’être ici, dans cette ville, dans ce club qui a, je pense, les mêmes objectifs que moi. Je ferai tout mon possible et je travaillerai dur pour faire plaisir aux fans. », a-t-il déclaré.

Encore une recrue attendue

Pascal Gastien, le coach clermontois, expliquait vendredi qu'il attendait encore deux recrues. Oriol Busquets est l'une d'entre elles, il en manque donc encore une. Le club espère conserver le reste de son effectif, y compris Mohamed Bayo, très courtisé, d'ici mardi minuit, date de fin du mercato. En attendant, hier, c'est Jodel Dossou qui a prolongé son contrat d'un an en Auvergne.