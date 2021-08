Ligue 1 : première historique pour le Clermont Foot à Bordeaux

Mohamed Bayo veut inscrire son premier but en Ligue 1

"Sincèrement, ça ne me perturbe pas outre mesure pour le moment, peut-être qu'il y aura un peu d'émotion lorsqu'on sera sur le terrain à Bordeaux". Pascal Gastien va pourtant découvrir la Ligue 1 en tant qu'entraineur à 57 ans. L'ancien milieu de terrain a évolué au plus haut niveau pendant sa carrière de joueur, mais jamais sur le banc d'une équipe qu'il a dirigée. Mais le technicien ne renie pas ses convictions, ni son flegme alors que s'annonce une rencontre historique pour le Clermont Foot à Bordeaux.

C'est une très belle chose pour les joueurs et pour le club... Pascal Gastien, entraineur du Clermont Foot

Une seule recrue figure dans le groupe clermontois, l'attaquant Kosovar Elbasan Rashani. "Un bon petit pied gauche" selon Nicolas, supporter, venu cette semaine au Montpied pour se familiariser avec ce nouveau visage. Le seul ce dimanche à Bordeaux pour ce premier match en Ligue 1. "C'est certainement un plus" positive Cédric Hountondji. "C'est vrai que débuter avec pratiquement la même ossature que la saison dernière, c'est un avantage" reconnaît le défenseur central. Mais si le Clermont Foot s'est préparé dans la sérénité (5 victoires et 2 nuls), ce n'est pas le cas des Girondins de Bordeaux. Changement de propriétaire, avec l'arrivée de Gérard Lopez, et d'entraineur avec Vladimir Petkovic, auréolé d'une victoire à l'Euro contre la France pour l'ex patron de la sélection suisse depuis 2014.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je suis content car je connais déjà presque tous les noms des joueurs" explique en italien Vladimir Petkovic après une semaine passée au club, "mais il y a beaucoup de concentration, car c'est le premier match, on ne connait pas le niveau de l'équipe, ni du championnat".

Un été agité pour les Girondins

A l'inverse les Clermontois sont certes inexpérimentés pour la plupart à ce niveau, mais ils peuvent surfer sur la confiance accumulée en fin de saison dernière. "Tout le monde est heureux d'être là et de participer à ce moment" poursuit Cédric Hountondji, "tout le monde va parler du maintien, mais dans le vestiaire on veut montrer qu'on est en Ligue 1 et qu'on peut rivaliser".

Un match piège... Laurent Koscielny, milieu de terrain de Bordeaux

Un premier déplacement pour entrer dans l'histoire. "Quitte à se déplacer, autant jouer à Bordeaux" avance Thierry Coutard, l'ancien entraineur clermontois, "je pense que les conditions sont favorables pour réaliser un bon résultat" parie le désormais consultant de France Bleu d'Auvergne. "C'est effectivement un match piège, contre un promu" reconnaît l'expérimenté milieu de terrain des Girondins, Laurent Koscielny.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comme tous les matchs cette saison en Ligue 1, ce Bordeaux-Clermont est à vivre en intégralité, et gratuitement, ce dimanche dès 14h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.