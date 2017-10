Foot - Ligue 1 : "On se doit de gagner", Jérémy Toulalan et les Girondins de Bordeaux à la relance face au FC Nantes

Quinze jours après la claque reçue à Paris, le défenseur bordelais et ancien de la maison jaune, espère repasser la marche avant ce dimanche (15h) face à des Canaris invaincus en championnat depuis la mi-août. Interview.

France Bleu : Comment se présente ce match face à une équipe nantaise qui joue derrière ?

Jérémy Toulalan : On se doit de gagner par rapport à la claque qu’on a pris à Paris. Après, on est à domicile où on a enchaîné quelques victoires. On sait que c’est un match difficile car c’est une équipe qui, comme vous l’avez dit, est regroupée derrière. C’est un coach que je connais bien, qui tactiquement, fait bien travailler son équipe défensivement. Après, elle évolue en contre et il laisse beaucoup de libertés aux joueurs offensifs. Je sais que tactiquement et défensivement, il est très exigeant. Je sais que dans la saison, ça va être beaucoup de matchs comme ça, où les équipes vont beaucoup défendre dans leur moitié de terrain. Ce sera à nous de prendre le match en main et d’aller vite d’un côté à l’autre.

Est-ce que la claque est évacuée ? Est-ce que ces 15 derniers jours ont permis d’oublier ?

C’est toujours difficile mais c’est surtout la première semaine qui a été difficile. Aujourd’hui on passe sur autre chose. On savait que c’était un match particulier Paris. On a voulu jouer avec nos armes et ne pas bétonner comme la plupart des équipes le font. On a voulu jouer notre jeu. Ça ne nous a pas souri. On a eu des opportunités parce qu’on a frappé un peu plus de fois qu’eux au but. On a été moins précis qu’eux. Nous on était un petit peu moins bien et eux étaient sur un nuage.

Nourri au biberon du jeu à la Nantaise, Jérémy Toulalan a quitté la Jonelière en 2006. © Radio France - Justine Hamon

Il va falloir faire preuve de patience pour ce match contre Nantes ou il va falloir le prendre à bras le corps ?

Il va falloir être patient parce qu’on va essayer de marquer rapidement et encore que, contre cette équipe-là, je ne suis même pas sûr qu’en marquant rapidement, ça ouvre des espaces. Mais effectivement, il faudra être patient, ne pas s’énerver, faire attention aux contre-attaques. Il va falloir rester bien équilibré.

Est-ce que le fait de se dire qu’il faut faire attention aux contre-attaques peut vous empêcher peut-être de vous livrer suffisamment pour trouver la faille ?

Non, parce que depuis le début de saison on est quand même assez porté vers l’offensive. Donc je ne pense pas. Après, Otavio est très intelligent là-dessus et c’est lui qui donne l’équilibre à l’équipe donc ce sera important de couper les actions assez rapidement s’il y a une contre-attaque.

Jérémy Toulalan : "C'est un coach qui tactiquement, fait bien travailler son équipe défensivement" Copier

C’est une véritable opposition de style entre eux qui sont plus portés sur la défense et vous sur l’attaque ?

On essaie de faire du jeu. Un peu plus cette année. On l’a vu contre Guingamp, c’est une équipe qui a essayé de jouer quand même, qui allait très haut nous presser. Donc des fois ça peut être un peu plus facile pour jouer. Pour faire un beau match il faut deux équipes, nous on essaie de jouer après on va voir ce qu’il va se passer. Mais peut-être que ce sont deux styles différents.

Est-ce que c’est le match idéal après la claque de Paris car c’est aussi peut-être la 3ème ou 4ème place à récupérer ?

Ce serait un match idéal si on arrivait à le gagner parce qu’on n’est pas décroché, on fait un bon début de saison. Il y a eu un accroc à Paris mais bon, il n’y a pas que nous qui allons l’avoir. Donc oui, c’est un bon match si on arrive à l’emporter.

Contre Paris, l’équipe a oublié d’aller dans les duels…

C’est l’interprétation des gens à l’extérieur, quand on est sur le terrain c’est un peu différent. Alors peut-être qu’on en a manqué un petit peu. Paris me fait penser un peu au Barça où j’ai joué que ce soit avec Lyon ou avec Malaga et effectivement on a l’impression qu’on n’est pas sur le porteur du ballon, qu’on n’est pas assez agressif mais on essaie d’être en bloc et c’est très difficile de récupérer le ballon. Alors si on se jette et qu’on est éliminé ça fait des décalages. On les a un petit peu gênés quand même. Mais effectivement, on n’était peut-être pas assez agressif.

A Paris, Jérémy Toulalan et Bordeaux n'avaient rien pu faire face à Neymar et compagnie. © Maxppp - Maxppp

Vous parlez de Ranieri. Est-ce que sa réussite aussi rapide à Nantes vous étonne ?

C’est quelqu’un de très intelligent. Il compose avec ce qu’il a, il s’adapte dans tous les clubs où il est passé. Il analyse vite les forces et les faiblesses de son équipe. Et donc là je pense que c’est ce qu’il a fait. Il l’a fait assez rapidement. Il a eu un peu de difficultés les deux ou trois premières journées mais là on voit qu’aujourd’hui ils ont pris un seul but en six matches donc ça montre la qualité qu’il a à s’adapter.

C’est un plaisir pour vous de le retrouver ?

Oui, parce que c’est un personnage du football. C’est quelqu’un de sympathique et on a vécu une belle année ensemble à Monaco.

Le derby, ça me fait toujours un peu rire parce que ça a toujours été assez loin. Je pense que Toulouse c’est plus un derby. Ou Nantes - Rennes. Mais voilà, ce sont deux équipes très importantes dans le championnat de France donc c’est toujours une belle affiche.

Avant de débuter ce deuxième bloc la saison dernière vous aviez un petit peu baissé le pied. Du coup, vous redoublez de vigilance ?

Le coach nous l’a rappelé et on en est conscient. Il faut rester concentrés et faire les mêmes efforts voire plus que ce qu’on fait depuis le début de saison. Je pense que pour l’instant à part Paris et Videoton, et encore je mets Paris entre parenthèse, on n’a pas grand-chose à nous reprocher. près, il va falloir être vigilants. Il y a aussi le fait que là, il va y avoir pas mal de matches avec les coupes, on va un peu plus jouer tous les trois jours donc on va voir besoin de tout le monde. Donc là ça va être aussi important par rapport à ça.

Quand on voit le classement des deux équipes, est-ce que Bordeaux Nantes c’est redevenu une affiche de la Ligue 1 ? Ce n’était pas forcément le cas ces dernières années avec le classement des Nantais …

Ça a toujours été une affiche je pense. Après, le derby ça me fait toujours un peu rire parce que ça a toujours été assez loin. Je pense que Toulouse c’est plus un derby. Ou Nantes - Rennes. Bon là, c’est le derby de l’Atlantique, mais voilà ce sont deux équipes très importantes dans le championnat de France donc c’est toujours une belle affiche.

Et quand vous étiez à Nantes vous parliez de cette notion de derby ?

Franchement, pas spécialement non.

Jérémy Toulalan en conférence de presse au Haillan. © Radio France - Arnaud Carré

Il y avait deux écoles à l’époque : l’école de Suaudeau et l’école bordelaise ?

J’étais au centre de formation quand c’était Jean Claude Suaudeau. Donc oui Nantes avant c’était le beau jeu à la nantaise. Du fait que ces personnes-là soient parties du club, il y a un peu moins cette philosophie-là, mais aujourd’hui c’est plus difficile. A l’époque, ils avaient quand même plus de temps. Même quand ils n’avaient pas les résultats, on leur laissait quand même le temps. Aujourd’hui, les entraîneurs ont moins le temps donc il faut rester efficace et avoir des résultats. Que ce soit par le beau jeu ou pas.

En tant que joueur, on préfère gagner en jouant mal ou prendre du plaisir sur le terrain quitte à perdre des matches ?

C’est toujours la grande question. On aime prendre du plaisir sur le terrain. Franchement, dans une saison, à part Paris et Monaco l’année dernière, dans tous les matches qu’on fait, la moitié on prend du plaisir et l’autre moitié on est plus dans la difficulté. Ceux qu’on garde, qu’on soit champion ou pas, à part Nantes en 94-95 où c’était un jeu extraordinaire, ce qu’on se rappelle c’est le titre. On ne se rappelle pas des matches où ils ont été bons, où ils ont été dans la difficulté. Aujourd’hui je vous dis, c’est le résultat qui compte. C’est un petit peu malheureux mais c’est le résultat qui compte donc au final, je préfère gagner.

On ne va pas se rappeler des matches de qualification. Une fois, qu’ils y seront, on ne va plus en parler. Donc c’est difficile. Il y a de grandes nations qui ne sont pas qualifiées. L’Argentine était à deux doigts de ne pas y aller, donc félicitations à eux.

Votre parcours est plutôt bon en début de saison, mais le public ne suit pas en masse, vous avez envie de passer un message pour qu’il soit plus nombreux ?

Du moment qu’ils nous soutiennent, et je trouve qu’il y a une bonne communion depuis le début de saison, l’important c’est qu’ils soient derrière nous et qu’ils prennent du plaisir. Après qu’ils soient nombreux ou pas, l’important c’est qu’ils prennent du plaisir et qu’ils nous encouragent. J’étais à Monaco, il n’y avait pas énormément de monde, mais on était quand même bons (rires). Après c’est comme ça, puis y a énormément de sport aussi à Bordeaux. Là, c’est dimanche 15h, ce n’est pas évident. En plus, il va faire beau je crois ce weekend...

Après la qualification des Bleus, qu’avez-vous pensé de leur jeu ?

Alors sincèrement, je n’ai pas regardé le match. Après c’est une bonne chose qu’ils se soient qualifiés. Encore une fois on parle tout le temps du jeu. On m’a dit qu’ils n’avaient pas été très performants. Mais l’important c’est quoi ? C’est la qualification. On ne va pas se rappeler des matches de qualification. Une fois, qu’ils y seront, on ne va plus en parler. Donc c’est difficile. Il y a de grandes nations qui ne sont pas qualifiées. L’Argentine était à deux doigts de ne pas y aller, donc félicitations à eux.