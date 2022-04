Foot - Ligue 1 : vainqueur de Metz (3-1), Bordeaux reste en vie, mais sait que la route reste longue

Cela faisait plus de deux mois que les Bordelais n'avait plus gagné en championnat. C'était le soulagement en fin de rencontre.

Certes, il reste encore 7 matches et 21 points en jeu d'ici la fin de saison, mais en s'imposant face à Metz, Bordeaux s'est donné le droit de continuer à croire au maintien. Une victoire remportée dans la maîtrise, malgré l'ouverture du score de Metz dans le premier acte. Bordeaux n'est plus dernier et lorgne désormais sur Saint-Etienne et Clermont, les deux plus proches adversaires.

Un état d'esprit conquérant

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur bordelais David Guion, qui a connu la victoire avec Bordeaux pour la première fois en championnat depuis son arrivée au club, a salué le comportement de son groupe : " Les garçons ont été solides dans la tête pour renverser l'adversaire alors que nous étions menés. On a vu un gros caractère de la part de l'ensemble du groupe et ça nous a permis d'aller chercher une victoire qui me parait tout à fait logique ".

Soulagé et déterminé

Grâce à ce succès, les Bordelais recollent aux équipes classées 17ème (Clermont) et 18ème (Saint-Etienne), et reprennent de la confiance en inscrivant trois buts par Mangas, Niang et Hwang alors qu'ils n'avaient plus marqué depuis 4 matches. L'entraîneur David Guion est apparu soulagé, mais a vite voulu mettre le cap sur le futur, conscient que le maintien était évidemment encore bien loin d'être acquis : "J'attends la suite, c'est une belle étape, il fallait l'emporter. Ce qui est important aussi symboliquement, c'est de quitter la dernière place. Mais, il nous reste 7 matches avec cette même pression. Je veux le même investissement, et le même caractère jusqu'au bout. Je ne veux pas que le curseur baisse. On a encore beaucoup d'efforts à fournir pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes ".

Retour gagnant pour Niang

Titularisé aux côtés de Hwang en attaque, Niang s'est montré remuant pour son retour dans le onze de départ. Il compte sur ce succès pour insuffler une dynamique positive : " L'espoir est toujours présent, on savait que l'on avait toujours notre destin entre nos mains. Cette victoire fait du bien, pour nous ça va être beaucoup plus facile de préparer les prochains matches, dans la sérénité. Après, il ne faut pas lâcher parce que c'est tellement serré que d'une journée à une autre, tu peux vite tomber ou monter. Il faut rester focus sur notre travail ". Dans un stade où 21 652 supporters étaient venus pousser leur équipe et qui n'a jamais cessé d'encourager même lorsque Metz menait (0-1), Bordeaux a su trouver les arguments pour renverser la tendance. Prolifique pour l'avenir.

Des ombres au tableau

Si comptablement le week-end est parfait pour les Bordelais qui en plus de reprendre des points sur tous leurs concurrents directs, hormis Lorient vainqueur de Saint-Etienne (6-2), se rapprochent au goal-average des adversaires directs, cette rencontre va laisser des traces.

Fin de saison redoutée pour Alberth Elis

Il faut bien avouer que les Bordelais ne sont pas vernis en cette fin de saison. Annoncé dans le groupe en fin de semaine, Alberth Elis était finalement forfait et il est fort probable que l'attaquant du Honduras ne puisse plus porter le maillot bordelais sur cette fin de saison : " Je l'ai laissé repartir au Honduras ce week-end. Il va devoir passer une arthroscopie à son retour. Je pense que ce sera très très difficile de le récupérer avant la fin de saison " a confié David Guion. Contraint à une sortie prématurée en première période, Timothée Pembélé est lui touché au genou, et le coach bordelais craint une longue absence : " Son genou a tourné. On en saura plus lundi après-midi".

Oudin touché aux adducteurs

C'est Lacoux, fiévreux samedi qui a donc du remplacer très tôt dans le match Pembélé. Autre blessé durant la rencontre, Stian Gregersen est touché au genou. Il a longtemps serré les dents avant de céder sa place et devrait passer des examens complémentaires dès demain. Enfin, Rémi Oudin était lui aussi forfait, touché aux adducteurs : "Il avait des difficultés à frapper avec son pied droit" regrettait David Guion, qui a salué la capacité d'adaptation de ses hommes, malgré les coups durs. Après une alerte physique en milieu de semaine, Marcelo était lui aussi hors groupe pour cette rencontre, tout comme Jimmy Briand toujours convalescent.

Une semaine décisive se profile

Après ce succès face à Metz, les Bordelais ont eu quelques heures pour savourer, mais se remettront rapidement au travail. Car le week-end prochain, c'est une semaine à trois rencontres qui débute. Première étape dès dimanche, à Lyon, candidat à une place européenne. Le mercredi soir suivant, les Bordelais retrouveront leur public à l'occasion de la réception de Saint-Etienne, un candidat direct, avant de terminer ce marathon par un déplacement à Nantes le Dimanche 24 avril. Derrière, il ne restera plus que quatre rencontres. Il sera donc l'heure de tirer un premier bilan. Et pour qu'il soit en faveur des Bordelais, il faudra obligatoirement prendre des points et continuer à gagner.