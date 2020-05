Foot Ligue 2 : Adrian Grbic pourrait rester au Clermont Foot avec une Ligue 2 à 20 clubs

La Fédération Française de Football a statué ce mercredi matin pour une Ligue 2 avec 20 et non pas 22 clubs comme l'avait envisagé la Ligue de Football Professionnelle. Orléans et Le Mans sont rétrogradés en National. Mais pas de barrage pour le Clermont Foot, qui pourrait conserver Adrian Grbic.