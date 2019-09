Foot ligue 2 : Berri - Grenoble La victoire sinon rien

Châteauroux, France

Malgré une prestation plutôt correcte sur la pelouse du stade Bollaert à Lens, la Berrichonne football est toujours la seule équipe de ligue 1 ligue 2 voir même de national à ne pas avoir inscrit un seul but en sept journées de championnat. Bien entendu, c'est pesant pour tout le monde y compris pour l'entraîneur des bleu et rouge Nicolas Usaï :" Non seulement c'est pesant mais il faut aussi rester hermétique aux critiques qui sont complètement légitimes. Alors dans une telle situation même si je ne l'ai jamais connue en tant qu'entraîneur, il faut rester maître de ses émotions et être dans l’abnégation. Maintenant les joueurs à vocation offensive hormis Fantamady Diarra qui revient dans le groupe, ce sont que des jeunes joueurs au nombre de six qui ont moins de 21 ans. Il ne faut surtout pas qu'ils soient parasiter par cette situation. il faut être capable d'élever notre niveau de jeu."

N. Usaï : "J'estime aujourd'hui que notre effectif est cohérent"

Alors est ce que cela veut dire que les attaquants sont trop jeunes pour marquer ? La réponse est très clairement non pour le technicien Castelroussin : La jeunesse ne doit pas être une excuse bien au contraire. J'estime aujourd'hui que notre effectif est cohérent et que nous devons y arriver. La Berrichonne de Châteauroux est en grand danger. Du coup la pression sera énorme sur les épaules des Castelroussins. La saison dernière, Nancy qui avait débuté son championnat par sept défaites à la suite sans avoir inscrit le moindre but, avait fin par marquer par l'ancien attaquant de La Berri Chrsitopher Maboulou après six cent soixante dix sept minutes minutes sans marquer. La Berri en est à six cent trente.. Donc trois minutes après le retour des vestiaires si elle ne marque pas elle rentrera dans les tristes records de cette division. Alors est ce qu'il faut tirer le signale d'alarme avant ce match face à Grenoble ? Oui en ce qui concerne le nombre de points acquis après sept journées mais beaucoup moins dans le jeu ou encore une fois les Castelroussins ont été plutôt intéressants dans le jeu qui plus est à Lens. Alors ce soir face à Grenoble qui vient de décrocher son premier succès à Niort 1 à 0, les "bleu et rouge" doivent faire trembler les filets et surtout gagner. Les Isérois seront certes revigorés avec ce premier succès mais les Berrichons non plus le choix. Même un match nul serait considéré comme un mauvais résultat. Seule, la victoire peut permettre à ce groupe de retrouver des couleurs.