Foot Ligue 2 : C'est le moment ou jamais pour la Berri face aux Chamois

Châteauroux, France

Avec trente quatre points, les footballeurs de la Berri font toujours un inquiétant surplace au classement de cette ligue 2. Ils doivent pour valider ce fameux maintien tant espéré prendre six voir sept points sur dix-huit possible. Une fois encore la mission n'a rien d'impossible mais à force de prendre un point de temps en temps ou d'offrir la victoire à leur adversaire comme face à Metz, les Castelroussins ne sont pas au mieux.

Nicolas Usaï : "Cette semaine à trois matchs peut nous permettre d'ouvrir les portes du paradis ou de sentir la chaleur de l'enfer"

Alors face à des Chamois Niortais en total perte de vitesse (le dernier succès des Niortais remonte au 4 décembre) la victoire semble à la portée des Castelroussins. Mais attention prévient l'entraîneur Castelroussin Nicolas Usaï les trois matchs à venir seront pour le coup déterminant : "Nous allons jouer Niort à la maison nous nous déplacerons dans la foulée à Sochaux puis nous allons recevoir à nouveau Le Havre. _Cette semaine là peut nous permettre d'ouvrir les portes du paradis ou de sentir la chaleur de l'enfer donc nous sommes automatiquement sous pression_. Mais j'ose espérer que mes joueurs qui ont le niveau de ligue 2 pourront nous permettre de vaincre à domicile et donc de forcer ce cadenas qui nous empêche de nous imposer chez nous." La bataille s'annonce rude en bas de classement. A six journées de la fin de ce championnat de ligue 2 sept équipes sont menacées de relégation et pas des moindres : l'AJ Auxerre, l'AC Ajaccio, Sochaux, Nancy, Béziers ou encore le Red Star. Sachant que pour le compte de cette 33ème journée de ligue 2, l'AJ Auxerre accueille Sochaux ! La Berri après la réception des Chamois jouera quatre jours plus tard au stade Bonal de Sochaux pour un sacré duel en perspective en vue du maintien. Cela dit La Berri a encore sont destin en main elle ne doit pas se préoccuper normalement du score de ses adversaires directs oui mais à une seule condition c'est de vaincre par exemple face à Niort et compter après ce match 37 points au classement général et du coup la pression qui entoure cette fin de saison descendrait de plusieurs crans !

Le groupe Castelroussin : Pillot, Contreras MBoné Fofana Condé Alhadhur Angoula Bourillon Sissako Vnabaleghem Sanganté Opéri Barthelmé Diarra Mandanne Yamga Goba Chouaref