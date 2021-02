Foot Ligue 2 : Clermont accueille Troyes pour frapper un grand coup

Troyes vient en leader tranquille. Les Aubois possèdent deux points d'avance sur Toulouse, et sept sur Clermont. Dans la mesure où Toulouse (2e) affronte, dans le même temps, Auxerre (5e), dans un autre choc, les Troyens peuvent donc voir venir, ce soir au Montpied. C'est là que le Clermont Foot entre en scène, dans le rôle du trouble-fête. Les Clermontois veulent récupérer les points perdus contre Toulouse, il y a trois jours, pour rester au contact du duo de tête, et mettre la pression jusqu'au bout dans la course à la Ligue 1 (on le rappelle : les deux premiers sont promus directement, les 3, 4, et 5e disputent un barrage avec le 18e de Ligue 1).

Réussir les entames

Pour cela, il faudra mieux réussir son entame de match, et même de période tout court. Samedi, les Clermontois avaient été surpris dès la 5e minute par Toulouse ; et alors qu'ils étaient revenus à 1-1 avant la mi-temps, ils avaient encaissé un nouveau but dès la 50e minute. D'autant que ce match se jouera sur des détails, et surtout sur la discipline : Clermont est la meilleure défense de Ligue 2, Troyes est la deuxième meilleure, et les deux clubs possèdent, à égalité, la troisième attaque du championnat.

A Toulouse, Clermont avait été "trop tendre défensivement", disait le coach auvergnat Pascal Gastien. Il faudra donc redoubler de vigilance. Le club auvergnat pourra aussi s'appuyer sur son mental, pas mis à mal malgré la défaite, et qui lui a permis de combler une partie de son retard face à Toulouse. Quel que soit l'adversaire, aussi calibré pour la Ligue 1 soit-il, les Clermontois sont à la hauteur de leurs ambitions.

Il faudra donc faire un résultat contre Troyes, et espérer des résultats favorables derrière, notamment de ce Toulouse-Auxerre, mais aussi des matchs de Grenoble (4e à deux points, et qui accueille Guingamp) et du Paris FC (6e à quatre points, et qui reçoit Niort). Une défaite ce soir conjuguée à des victoires de ses poursuivants pourrait porter un coup plus sérieux aux ambitions (et au moral) des Clermontois.

Le match démarre à 20h, au stade Gabriel-Montpied.